Вымачивание мяса перед приготовлением – довольно распространенная практика. Впрочем, когда раздаются советы использовать для этого молоко, следует быть осторожным, ведь это далеко не самая лучшая опция из всех, которые вы можете выбрать.

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Для чего советуют вымачивать мясо и печень в молоке

Существует мнение, что молоко сделает мясо очень нежным и придаст ему особый вкус. Также пользуется популярностью вымачивание в молоке печени, что позволяет избавиться от характерной горечи этого продукта.

Молоко должно быть холодным и полностью покрывать мясо. Также иногда вместо молока используют йогурт или пахту.

Действительно ли вымачивание мяса в молоке – это хорошая идея

На самом деле, молоко не имеет преимуществ перед другими продуктами, в которых можно вымачивать мясо. Действительно, горечи печени можно избавиться, но особый вкус и нежность – это миф.

Также нужно помнить, что приобретенное в магазине пастеризованное молоко лишено живых бактериальных культур и ферментов, которые могли бы сделать мясо более нежным, поэтому использовать его для вымачивания – пустая трата времени и денег.

Кроме того, часто можно услышать совет замочить мясо в молоке на всю ночь. Это крайне неудачная идея – время вымачивания мяса в молоке не должно превышать 20 – 30 минут. Мясо обязательно должно быть в холодильнике.

Что касается печени, то молоко действительно заберет ее горечь, поэтому если вы не знаете других способов, как от нее избавиться, то тогда такой способ вымачивания действительно имеет смысл.