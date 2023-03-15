Вимочування м'яса перед приготуванням – доволі поширена практика. Втім, коли лунають поради використовувати для цього молоко, варто бути обережним, адже це далеко не найкраща опція з усіх, які ви можете обрати.

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Для чого радять вимочувати м'ясо та печінку у молоці

Існує думка, що молоко зробить м'ясо дуже ніжним та надасть йому особливого смаку. Також користується популярністю вимочування у молоці печінки, це дозволяє позбутися характерної гіркоти цього продукту.

Молоко має бути холодним та повністю покривати м'ясо. Також інколи замість молока використовують йогурт або пахту.

Чи дійсно вимочування м'яса в молоці – це гарна ідея

Насправді молоко не має переваг перед іншими продуктами, в яких можна вимочувати м'ясо. Дійсно, гіркоти печінки можна позбутися, але особливий смак та ніжність – це міф.

Також потрібно пам'ятати, що придбане в магазині пастеризоване молоко позбавлене живих бактеріальних культур і ферментів, які могли б зробити м'ясо ніжнішим, тому використовувати його для вимочування – марна трата часу та грошей.

Окрім того, часто можна почути пораду замочити м'ясо у молоці на цілу ніч. Це вкрай невдала ідея – час вимочування м'яса у молоці не повинен перевищувати 20 – 30 хвилин. М'ясо обов'язково мусить бути у холодильнику.

Що стосується печінки, то молоко справді забере її гіркоту, тому якщо ви не знаєте інших способів, як її позбутися, то тоді такий спосіб вимочування дійсно має сенс.