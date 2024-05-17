Молодой картофель – это ингредиент, который принято считать настоящим кулинарным подарком осени. Он может подарить невероятные вкусовые впечатления, а еще – порадовать полезными свойствами. Какими именно – рассказывает 24 Канал.
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Чем полезен молодой картофель
Молодой картофель богат биофлавоноидами, сильнейшие антиоксиданты. Они продлевают молодость и здоровье, защищают сосуды и укрепляют стенки клеток.
Что касается перечня полезных витаминов и минералов, то он довольно длинный. Витамины A, B1, B2, B5, B6, C, E, K, ниацин, холин, фолиевая кислота. Витамина С в ней втрое больше, чем в той картошке, пережившей зиму!
Также в ней куда меньше крахмала, чем в старых плодах. Из-за этого калорийность молодого картофеля на 30% меньше, чем старых плодов.
Молодой картофель также может нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, улучшить обмен веществ и добавить организму других приятных "бонусов".
Кому не стоит употреблять молодой картофель
Этот продукт лучше обходить тем, у кого диагностирован метеоризм, сахарный диабет, ожирение, венерические заболевания, мочекаменная болезнь. Также стоит выбрать другой продукт для тех, у кого колиты в стадии обострения и повышенная кислотность желудочного сока.
Рецепт молодого картофеля
Время: 40 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Картофель помойте и почистите.
- Варите 10 минут в хорошо подсоленной кипящей воде.
- Нарезаем лук, а чеснок продавливаем через пресс.
- Смазываем противень маслом.
- Выкладываем отваренный картофель, сверху выкладываем лук и чеснок.
- Солим, перчим и сбрызгиваем маслом и перемешиваем.
- Выпекаем до золотистой корочки при 180 градусах.
- При подаче можно еще раз присыпать луком.
Приятного аппетита!