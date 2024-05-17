Молода картопля – це інгредієнт, який заведено вважати справжнім кулінарним подарунком осені. Вона може подарувати неймовірні смакові враження, а ще – потішити корисними властивостями. Якими саме – розповідає 24 Канал.

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Чим корисна молода картопля

Молода картопля ба­гата на біофлавоноїди, найсильніші ан­тиоксиданти. Вони продовжують молодість і здоров’я, захищають судини та зміцнюють стінки клітин.

Щодо переліку корисних вітамінів та мінералів, то він доволі довгий. Вітаміни A, B1, B2, B5, B6, C, E, K, ніацин, холін, фолієва кислота. Вітаміну С у ній втричі більше, аніж в тій картоплі, що пережила зиму!

Також у ній куди менше крохмалю, аніж у старих плодах. Через це калорійність молодої картоплі на 30% менше, аніж старих плодів.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.

Молода картопля також може нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, покращити обмін речовин та додати організму інших приємних "бонусів".

Кому не варто вживати молоду картоплю

Цей продукт краще оминати тим, у кого діагностований метеоризм, цукровий діабет, ожиріння, венеричні захворювання, сечокам’яна хвороба. Також варто обрати інший продукт для тих, у кого коліти у стадії загострення та підвищена кислотність шлункового соку.

Рецепт молодої картоплі

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 1 кілограм молодої картоплі;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 6 зубчиків часнику;

– соняшникова олія;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Картоплю помийте та почистіть. Варіть 10 хвилин у добре підсоленій киплячій воді. Нарізаємо цибулю, а часник продавлюємо через прес. Змащуємо деко маслом. Викладаємо відварену картоплю, зверху викладаємо цибулю та часник. Солимо, перчимо та скроплюємо олією та перемішуємо. Випікаємо до золотистої скоринки при 180 градусах. При подачі можна ще раз присипати цибулею.

Смачного!

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