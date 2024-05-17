Молода картопля – це інгредієнт, який заведено вважати справжнім кулінарним подарунком осені. Вона може подарувати неймовірні смакові враження, а ще – потішити корисними властивостями. Якими саме – розповідає 24 Канал.
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Чим корисна молода картопля
Молода картопля багата на біофлавоноїди, найсильніші антиоксиданти. Вони продовжують молодість і здоров’я, захищають судини та зміцнюють стінки клітин.
Щодо переліку корисних вітамінів та мінералів, то він доволі довгий. Вітаміни A, B1, B2, B5, B6, C, E, K, ніацин, холін, фолієва кислота. Вітаміну С у ній втричі більше, аніж в тій картоплі, що пережила зиму!
Також у ній куди менше крохмалю, аніж у старих плодах. Через це калорійність молодої картоплі на 30% менше, аніж старих плодів.
Молода картопля також може нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, покращити обмін речовин та додати організму інших приємних "бонусів".
Кому не варто вживати молоду картоплю
Цей продукт краще оминати тим, у кого діагностований метеоризм, цукровий діабет, ожиріння, венеричні захворювання, сечокам’яна хвороба. Також варто обрати інший продукт для тих, у кого коліти у стадії загострення та підвищена кислотність шлункового соку.
Рецепт молодої картоплі
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Картоплю помийте та почистіть.
- Варіть 10 хвилин у добре підсоленій киплячій воді.
- Нарізаємо цибулю, а часник продавлюємо через прес.
- Змащуємо деко маслом.
- Викладаємо відварену картоплю, зверху викладаємо цибулю та часник.
- Солимо, перчимо та скроплюємо олією та перемішуємо.
- Випікаємо до золотистої скоринки при 180 градусах.
- При подачі можна ще раз присипати цибулею.
Смачного!