Чем полезен молодой картофель: минералы, антиоксиданты и целый набор других полезностей

Молодой картофель – любимица украинцев. И это неудивительно, ведь кроме вкуса он может порадовать большим количеством полезных свойств!

Молодой картофель – это ингредиент, который принято считать настоящим кулинарным подарком осени. Он может подарить невероятные вкусовые впечатления, а еще – порадовать полезными свойствами. Какими именно – рассказывает 24 Канал.

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Чем полезен молодой картофель

Молодой картофель богат биофлавоноидами, сильнейшие антиоксиданты. Они продлевают молодость и здоровье, защищают сосуды и укрепляют стенки клеток.

Что касается перечня полезных витаминов и минералов, то он довольно длинный. Витамины A, B1, B2, B5, B6, C, E, K, ниацин, холин, фолиевая кислота. Витамина С в ней втрое больше, чем в той картошке, пережившей зиму!

Также в ней куда меньше крахмала, чем в старых плодах. Из-за этого калорийность молодого картофеля на 30% меньше, чем старых плодов.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.

Молодой картофель также может нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, улучшить обмен веществ и добавить организму других приятных "бонусов".

Кому не стоит употреблять молодой картофель

Этот продукт лучше обходить тем, у кого диагностирован метеоризм, сахарный диабет, ожирение, венерические заболевания, мочекаменная болезнь. Также стоит выбрать другой продукт для тех, у кого колиты в стадии обострения и повышенная кислотность желудочного сока.

Рецепт молодого картофеля

Время: 40 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм молодого картофеля;

– 1 пучок зеленого лука;

– 6 зубчиков чеснока;

– подсолнечное масло;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель помойте и почистите. Варите 10 минут в хорошо подсоленной кипящей воде. Нарезаем лук, а чеснок продавливаем через пресс. Смазываем противень маслом. Выкладываем отваренный картофель, сверху выкладываем лук и чеснок. Солим, перчим и сбрызгиваем маслом и перемешиваем. Выпекаем до золотистой корочки при 180 градусах. При подаче можно еще раз присыпать луком.

Приятного аппетита!