Взорвалась банка с консервацией: вы использовали не те крышки

Для длительного хранения закруток важно соблюдать несколько правил. Необходимо четко соблюдать рецепт, правильно стерилизовать посуду и использовать качественную тару.

На рынке можно найти бесчисленное количество крышек, однако не все одинаково хорошо подходят для консервации. Если неправильно выбрать крышку – ее может сорвать, и вся продукция испортится. О том, как этого избежать – в материале 24 Канала.

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Как сделать правильный выбор

Есть несколько важных факторов. Прежде всего, следует знать, что крышки из белого нелакированного металла не подходят для консервирования кислых плодов. Они могут окислять олово и тогда консервы будут иметь неприятный металлический привкус.

Консервация как отдельный вид медитации / Фото unsplash

Лучше не покупать самые дешевые крышки. Есть риск, что у них низкое качество и плохой резиновый уплотнитель. Это может привести к разгерметизации консервов.

Срок годности

Важный фактор – это время. Лучше не использовать крышки из прошлого сезона закруток. Дело в том, что со временем резинка внутри может утратить упругость. Это приведет к порче заготовок и неполной герметичности консервов.

На чем остановить свой выбор

Классическими для консервации считаются обычные жестяные крышки. Лучше всего подойдут с защитным слоем лака с внутренней и наружной стороны. Такие крышки популярны благодаря невысокой стоимости. Они легки в использовании и плотно прилегают к банку с помощью специальной машинки.