На ринку можна знайти незліченну кількість кришок, проте не всі однаково добре підходять для консервації. Якщо неправильно обрати кришку – її може "зірвати", і вся продукція зіпсується. Про те, як цього уникнути – у матеріалі 24 Каналу.

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Як зробити правильний вибір

Є кілька важливих факторів. Перш за все, варто знати, що кришки з білого нелакованого металу не підходять для консервування кислих плодів. Вони можуть окислювати олово і тоді консерви матимуть неприємний металевий присмак.

Консервація як окремий вид медитації / Фото unsplash

Краще не купувати найдешевші кришки. Є ризик, що у них низька якість та поганий гумовий ущільнювач. Це може призвести до розгерметизації консерви.

Термін придатності

Важливий фактор – це час. Краще не використовувати кришки з минулого сезону закруток. Річ у тім, що з часом гумка всередині може втратити еластичність. Це призведе до псування заготовок і неповної герметичності консервів.

На чому зупинити свій вибір

Класичними для консервації вважаються звичайні бляшані кришки. Найкраще підійдуть з захисним шаром лаку з внутрішньої та зовнішньої сторони. Такі кришки користуються популярністю завдяки невисокій вартості. Вони легкі у використанні і щільно прилягають до банки за допомогою спеціальної машинки.

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