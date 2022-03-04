Заменит магазинные дрожжи: быстрая закваска на муке и воде

Нет дома дрожжей – приготовьте закваску. Обычно она вызревает две недели, но по рецепту Владимира Ярославского вы получите результат гораздо быстрее.

Закваска будет готова через неделю. Возможно, не такая сильная, как магазинные дрожжи. Но выпечка на ней все равно будет получаться отличная.

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Рецепт закваски для домашней выпечки

Время: 7 дней

7 дней Порции: 4

– мука;– вода;– 2 – 3 изюмины.

Приготовление:

День 1. Смешайте в стеклянной банке 20 граммов муки и 20 граммов воды комнатной температуры. Оставьте на кухне под крышкой на 24 часа.

День 2. Добавьте в закваску 20 граммов муки и 20 граммов воды. Подождите сутки.

Добавьте в закваску 20 граммов муки и 20 граммов воды. Подождите сутки. День 3. Закваска может еще не подниматься, но обычно в ней появляются поры. Снова добавьте 20 граммов муки и 20 граммов воды.

Закваска может еще не подниматься, но обычно в ней появляются поры. Снова добавьте 20 граммов муки и 20 граммов воды. Утро 4 дня . Закваска должна приятно пахнуть и расти. Добавьте 40 граммов муки и 40 граммов воды и оставьте еще на 12 часов. Закваска должна увеличиться в объеме вдвое. Если этого не произойдет – смените муку или повторите весь процесс еще раз.

. Закваска должна приятно пахнуть и расти. Добавьте 40 граммов муки и 40 граммов воды и оставьте еще на 12 часов. Закваска должна увеличиться в объеме вдвое. Если этого не произойдет – смените муку или повторите весь процесс еще раз. Вечер 5-го дня . Возьмите 40 граммов закваски, добавьте 40 граммов воды и 40 граммов муки. Оставьте на 12 часов. Остальное мы использовать уже не будем.

. Возьмите 40 граммов закваски, добавьте 40 граммов воды и 40 граммов муки. Оставьте на 12 часов. Остальное мы использовать уже не будем. Утром 6 дня возьмите 40 граммов закваски и снова повторите процесс 4-го дня. Имейте в виду: закваска будет активно расти!

возьмите 40 граммов закваски и снова повторите процесс 4-го дня. Имейте в виду: закваска будет активно расти! Вечером 6 дня к 40 граммам закваски добавьте 40 граммов воды и 40 граммов муки.

к 40 граммам закваски добавьте 40 граммов воды и 40 граммов муки. День 6 – 7. В эти дни можно проверить "работу" нашего продукта: 15 граммов закваски смешайте с 75 граммами муки и 75 граммами воды. Правильная опара увеличится в объеме в 2 – 3 раза за 5 – 8 часов. Но если на кухне прохладно, она будет расти медленнее.

Хранение закваски

Идеальная пропорция: на 10 граммов закваски – 50 граммов воды и 50 граммов муки каждый день.

Готовую закваску можно хранить в холодильнике 2 – 3 недели. За сутки до использования выньте ее из холодильника и сделайте 2 "подкормки" в пропорции 20/40/40 граммов.