Закваска будет готова через неделю. Возможно, не такая сильная, как магазинные дрожжи. Но выпечка на ней все равно будет получаться отличная.
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Рецепт закваски для домашней выпечки
- Время: 7 дней
- Порции: 4
Приготовление:
День 1. Смешайте в стеклянной банке 20 граммов муки и 20 граммов воды комнатной температуры. Оставьте на кухне под крышкой на 24 часа.
- День 2. Добавьте в закваску 20 граммов муки и 20 граммов воды. Подождите сутки.
- День 3. Закваска может еще не подниматься, но обычно в ней появляются поры. Снова добавьте 20 граммов муки и 20 граммов воды.
- Утро 4 дня. Закваска должна приятно пахнуть и расти. Добавьте 40 граммов муки и 40 граммов воды и оставьте еще на 12 часов. Закваска должна увеличиться в объеме вдвое. Если этого не произойдет – смените муку или повторите весь процесс еще раз.
- Вечер 5-го дня. Возьмите 40 граммов закваски, добавьте 40 граммов воды и 40 граммов муки. Оставьте на 12 часов. Остальное мы использовать уже не будем.
- Утром 6 дня возьмите 40 граммов закваски и снова повторите процесс 4-го дня. Имейте в виду: закваска будет активно расти!
- Вечером 6 дня к 40 граммам закваски добавьте 40 граммов воды и 40 граммов муки.
- День 6 – 7. В эти дни можно проверить "работу" нашего продукта: 15 граммов закваски смешайте с 75 граммами муки и 75 граммами воды. Правильная опара увеличится в объеме в 2 – 3 раза за 5 – 8 часов. Но если на кухне прохладно, она будет расти медленнее.
Хранение закваски
Готовую закваску можно хранить в холодильнике 2 – 3 недели. За сутки до использования выньте ее из холодильника и сделайте 2 "подкормки" в пропорции 20/40/40 граммов.