Закваска будет готова через неделю. Возможно, не такая сильная, как магазинные дрожжи. Но выпечка на ней все равно будет получаться отличная.

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Рецепт закваски для домашней выпечки

Время: 7 дней

7 дней Порции: 4

Ингредиенты:

– мука;

– вода;

– 2 – 3 изюмины.

Приготовление:

День 1. Смешайте в стеклянной банке 20 граммов муки и 20 граммов воды комнатной температуры. Оставьте на кухне под крышкой на 24 часа.

Важно! Идеальная пропорция: на 10 граммов закваски – 50 граммов воды и 50 граммов муки каждый день.

День 2. Добавьте в закваску 20 граммов муки и 20 граммов воды. Подождите сутки.

Добавьте в закваску 20 граммов муки и 20 граммов воды. Подождите сутки. День 3. Закваска может еще не подниматься, но обычно в ней появляются поры. Снова добавьте 20 граммов муки и 20 граммов воды.

Закваска может еще не подниматься, но обычно в ней появляются поры. Снова добавьте 20 граммов муки и 20 граммов воды. Утро 4 дня . Закваска должна приятно пахнуть и расти. Добавьте 40 граммов муки и 40 граммов воды и оставьте еще на 12 часов. Закваска должна увеличиться в объеме вдвое. Если этого не произойдет – смените муку или повторите весь процесс еще раз.

. Закваска должна приятно пахнуть и расти. Добавьте 40 граммов муки и 40 граммов воды и оставьте еще на 12 часов. Закваска должна увеличиться в объеме вдвое. Если этого не произойдет – смените муку или повторите весь процесс еще раз. Вечер 5-го дня . Возьмите 40 граммов закваски, добавьте 40 граммов воды и 40 граммов муки. Оставьте на 12 часов. Остальное мы использовать уже не будем.

. Возьмите 40 граммов закваски, добавьте 40 граммов воды и 40 граммов муки. Оставьте на 12 часов. Остальное мы использовать уже не будем. Утром 6 дня возьмите 40 граммов закваски и снова повторите процесс 4-го дня. Имейте в виду: закваска будет активно расти!

возьмите 40 граммов закваски и снова повторите процесс 4-го дня. Имейте в виду: закваска будет активно расти! Вечером 6 дня к 40 граммам закваски добавьте 40 граммов воды и 40 граммов муки.

к 40 граммам закваски добавьте 40 граммов воды и 40 граммов муки. День 6 – 7. В эти дни можно проверить "работу" нашего продукта: 15 граммов закваски смешайте с 75 граммами муки и 75 граммами воды. Правильная опара увеличится в объеме в 2 – 3 раза за 5 – 8 часов. Но если на кухне прохладно, она будет расти медленнее.

Хранение закваски

Готовую закваску можно хранить в холодильнике 2 – 3 недели. За сутки до использования выньте ее из холодильника и сделайте 2 "подкормки" в пропорции 20/40/40 граммов.