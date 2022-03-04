Закваска буде готова за тиждень. Можливо, не така сильна, як магазинні дріжджі. Але випічка на ній однаково виходитиме чудова.
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Рецепт закваски для домашньої випічки
- Час: 7 днів
- Порції: 4
Приготування:
- День 1. Змішайте в скляній банці 20 грамів борошна та 20 грамів води кімнатної температури. Залиште на кухні під кришкою на 24 години.
- День 2. Додайте до закваски 20 грамів борошна та 20 грамів води. Зачекайте добу.
- День 3. Закваска може ще не підійматися, але зазвичай у ній вже з'являються пори. Знову додайте 20 грамів борошна та 20 грамів води.
- Ранок 4 дня. Закваска має приємно пахнути й рости. Додайте 40 грамів борошна та 40 грамів води й залиште ще на 12 годин. Закваска має вирости вдвічі. Якщо такого не сталося – візьміть інше борошно або повторіть увесь процес ще раз.
- Вечір 5 дня. Візьміть 40 грамів закваски, додайте до неї 40 грамів води та 40 грамів борошна. Залиште на 12 годин. Решту ми не використовуватимемо.
- Уранці 6 дня візьміть 40 грамів закваски й знову повторіть процес четвертого дня. Майте на увазі: закваска активно ростиме!
- Ввечері 6 дня до 40 грамів закваски додайте 40 грамів води та 40 грамів борошна.
- Дні 6 – 7. У ці дні можна перевірити "роботу" нашого продукту: 15 грамів закваски змішайте з 75 грамами борошна та 75 грамами води. Правильна опара збільшиться в об'ємі у 2 – 3 рази за 5 – 8 годин. Але якщо на кухні прохолодно, вона підніматиметься повільніше.
Зберігання закваски
Готову закваску можна зберігати в холодильнику 2 – 3 тижні. За добу до використання вийміть її з холодильника й зробіть два "підкорми" в пропорції 20/40/40 грамів.