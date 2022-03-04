Закваска буде готова за тиждень. Можливо, не така сильна, як магазинні дріжджі. Але випічка на ній однаково виходитиме чудова.

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Рецепт закваски для домашньої випічки

Час: 7 днів

7 днів Порції: 4

Інгредієнти:

– борошно;

– вода;

– 2 – 3 родзинки.

Приготування:

День 1. Змішайте в скляній банці 20 грамів борошна та 20 грамів води кімнатної температури. Залиште на кухні під кришкою на 24 години.

Важливо! Ідеальна пропорція: на 10 грамів закваски – 50 грамів води та 50 грамів борошна щодня.

День 2. Додайте до закваски 20 грамів борошна та 20 грамів води. Зачекайте добу.

Додайте до закваски 20 грамів борошна та 20 грамів води. Зачекайте добу. День 3 . Закваска може ще не підійматися, але зазвичай у ній вже з'являються пори. Знову додайте 20 грамів борошна та 20 грамів води.

. Закваска може ще не підійматися, але зазвичай у ній вже з'являються пори. Знову додайте 20 грамів борошна та 20 грамів води. Ранок 4 дня. Закваска має приємно пахнути й рости. Додайте 40 грамів борошна та 40 грамів води й залиште ще на 12 годин. Закваска має вирости вдвічі. Якщо такого не сталося – візьміть інше борошно або повторіть увесь процес ще раз.

Закваска має приємно пахнути й рости. Додайте 40 грамів борошна та 40 грамів води й залиште ще на 12 годин. Закваска має вирости вдвічі. Якщо такого не сталося – візьміть інше борошно або повторіть увесь процес ще раз. Вечір 5 дня. Візьміть 40 грамів закваски, додайте до неї 40 грамів води та 40 грамів борошна. Залиште на 12 годин. Решту ми не використовуватимемо.

Візьміть 40 грамів закваски, додайте до неї 40 грамів води та 40 грамів борошна. Залиште на 12 годин. Решту ми не використовуватимемо. Уранці 6 дня візьміть 40 грамів закваски й знову повторіть процес четвертого дня. Майте на увазі: закваска активно ростиме!

візьміть 40 грамів закваски й знову повторіть процес четвертого дня. Майте на увазі: закваска активно ростиме! Ввечері 6 дня до 40 грамів закваски додайте 40 грамів води та 40 грамів борошна.

до 40 грамів закваски додайте 40 грамів води та 40 грамів борошна. Дні 6 – 7. У ці дні можна перевірити "роботу" нашого продукту: 15 грамів закваски змішайте з 75 грамами борошна та 75 грамами води. Правильна опара збільшиться в об'ємі у 2 – 3 рази за 5 – 8 годин. Але якщо на кухні прохолодно, вона підніматиметься повільніше.

Зберігання закваски

Готову закваску можна зберігати в холодильнику 2 – 3 тижні. За добу до використання вийміть її з холодильника й зробіть два "підкорми" в пропорції 20/40/40 грамів.