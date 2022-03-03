На домашних дрожжах получается отличная выпечка. Рецептом их размножения поделился украинский шеф-повар Павел Серветник.

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Как вырастить дрожжи дома

  • Время: 4 – 5 часов
  • Порции: 300 граммов

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте литую воду, дрожжи и муку.
  2. Тщательно все перемешайте и оставьте в теплом месте, накрыв полотенцем или пищевой пленкой.
  3. Через 4 – 5 часов вы получите 300 граммов массы, равноценной обычным (прессованным) дрожжам.
  4. Используйте нужное количество для выпечки, а 100 граммов снова размножьте согласно рецепту.