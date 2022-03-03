На домашних дрожжах получается отличная выпечка. Рецептом их размножения поделился украинский шеф-повар Павел Серветник.
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Как вырастить дрожжи дома
- Время: 4 – 5 часов
- Порции: 300 граммов
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте литую воду, дрожжи и муку.
- Тщательно все перемешайте и оставьте в теплом месте, накрыв полотенцем или пищевой пленкой.
- Через 4 – 5 часов вы получите 300 граммов массы, равноценной обычным (прессованным) дрожжам.
- Используйте нужное количество для выпечки, а 100 граммов снова размножьте согласно рецепту.