Вы можете приготовить намазку, котлеты и даже суп, информирует Вкусно 24. Обязательно воплотите эти простые рецепты в жизнь.

Стоит попробовать Идеальное сочетание: простой рецепт молодого картофеля с грибами и сметаной

Паштет с фасолью и тунцом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. С консервированных фасоли и тунца слейте жидкость и обсушите бумажными полотенцами. Вяленые томаты перебейте блендером до состояния пюре.
  2. Все ингредиенты взбейте вместе блендером.
  3. Выложите готовый паштет в тарелку и подавайте с хлебом, сыром, мясной нарезкой и т.д.

Котлеты из консервов

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Легко и просто: уникальная подборка вкусных блюд из обычных консервов
Эти котлеты имеют просто незабываемый вкус / Фото Depositphotos

Приготовление:

  1. Рыбные консервы разомните вилкой. Лук и картофель почистьте, помойте и натрите на мелкой терке.
  2. Добавьте яйца, манку, соль, перец и хорошо перемешайте. Дайте настояться 5 – 7 минут.
  3. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте ложкой массу, как на оладьи, и жарьте с обеих сторон до румяной корочки.

Суп с мясом криля

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Нагрейте креветки на паровой или водяной бане либо отварите их в подсоленной воде.
  2. Почистьте и нарежьте картофель мелкими кубиками. Очищенный лук нарежьте тонкими кольцами. Помытый зеленый лук измельчите.
  3. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло, добавьте лук и жарьте 5 – 7 минут на медленном огне, периодически помешивая. Добавьте картофель, жарьте еще 2 минуты.
  4. Затем влейте столько молока, чтобы покрыть картофель, доведите до кипения и варите 15 минут. Добавьте мясо криля, снова доведите до кипения и выключите огонь.
  5. Разогрейте остальное молоко, добавьте его в кастрюлю и взбейте суп в пюре с помощью блендера. Добавьте сливки, снова взбейте блендером и приправьте солью и перцем по вкусу.

Приятного аппетита!