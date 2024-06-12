Легко та просто: унікальна добірка смачних страв зі звичайних консервів

Ви можете приготувати намазку, котлети й навіть суп, інформує Смачно 24. Обов'язково втільте ці прості рецепти в життя.
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Паштет з квасолею та тунцем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- З консервованих квасолі та тунця злийте рідину й обсушіть паперовими рушниками. В'ялені томати перебийте блендером до стану пюре.
- Всі інгредієнти збийте разом блендером.
- Викладіть готовий паштет у тарілку і подавайте з хлібом, сиром, м'ясною нарізкою тощо.
Котлети з консервів
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Ці котлети смакують просто незабутньо / Фото Depositphotos
Приготування:
- Рибні консерви розімніть виделкою. Цибулю і картоплю почистьте, помийте і натріть на дрібній тертці.
- Додайте яйця, манку, сіль, перець і добре перемішайте. Дайте настоятися 5 – 7 хвилин.
- Розігрійте пательню з олією, викладайте ложкою масу, як на оладки, і смажте з обох боків до рум'яної скоринки.
Суп з м'ясом криля
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Нагрійте креветки на паровій або водяній бані чи відваріть їх у підсоленій воді.
- Почистьте та наріжте картоплю дрібними кубиками. Очищену цибулю наріжте тонкими кільцями. Помиту зелену цибулю подрібніть.
- У каструлі з товстим дном розігрійте масло, додайте цибулю та смажте 5 – 7 хвилин на повільному вогні, періодично помішуючи. Додайте картоплю, смажте ще 2 хвилини.
- Потім влийте стільки молока, щоб покрити картоплю, доведіть до кипіння та варіть 15 хвилин. Додайте м'ясо криля, знову доведіть до кипіння та вимкніть вогонь.
- Розігрійте решту молока, додайте його в каструлю та збийте суп у пюре за допомогою блендера. Додайте вершки, знов збийте блендером та приправте сіллю і перцем до смаку.
Смачного!