Готовить такую картошку – легко и приятно. Ее свежий вкус прекрасно сочетается с зеленью, грибами и мясом.
Стоит попробовать Готовьте двойную порцию, потому что исчезнет быстро: рецепт молодого картофеля со сметаной и чесноком
Молодой картофель с грибами и сметаной
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Картофель хорошо промойте, выложите в кастрюлю и залейте кипятком. Поставьте на небольшой огонь и варите 15 – 20 минут. В середине варки добавьте соль и лавровый лист.
- Грибы промойте и разрежьте на четвертинки. Лук нарежьте соломкой.
- На сковороде нагрейте масло и обжарьте лук до легкого золотистого цвета. Затем добавьте грибы и жарьте, пока не испарится вся влага.
- Далее добавьте на сковороду муку и сметану, посолите и поперчите. Обжаривайте все вместе 5 – 7 минут, пока подлива не загустеет. Затем добавьте немного воды и тушите еще несколько минут.
- Слейте воду с картофеля и перемешайте последнюю с грибной подливой.