Легко и просто: уникальная подборка вкусных блюд из обычных консервов
12 июня 2024, 22:00Читати новину українською
Есть много вкусных блюд, которые готовятся на основе консервов. Несколько из них вы найдете в этой подборке.
Вы можете приготовить намазку, котлеты и даже суп, информирует Вкусно 24. Обязательно воплотите эти простые рецепты в жизнь.
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Паштет с фасолью и тунцом
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 400 граммов консервированной фасоли;
– 185 граммов консервированного тунца;
– 20 граммов вяленых томатов;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- С консервированных фасоли и тунца слейте жидкость и обсушите бумажными полотенцами. Вяленые томаты перебейте блендером до состояния пюре.
- Все ингредиенты взбейте вместе блендером.
- Выложите готовый паштет в тарелку и подавайте с хлебом, сыром, мясной нарезкой и т.д.
Котлеты из консервов
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 180 граммов рыбных консервов;
– 5 яиц;
– 3 картофелины;
– 3 луковицы;
– 120 граммов манки;
– 150 граммов растительного масла;
– соль, перец по вкусу.
Эти котлеты имеют просто незабываемый вкус / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Рыбные консервы разомните вилкой. Лук и картофель почистьте, помойте и натрите на мелкой терке.
- Добавьте яйца, манку, соль, перец и хорошо перемешайте. Дайте настояться 5 – 7 минут.
- Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте ложкой массу, как на оладьи, и жарьте с обеих сторон до румяной корочки.
Суп с мясом криля
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 1,5 стакана молока 2,5%;
– 0,5 килограмма картофеля;
– 250 граммов консервированного мяса криля;
– 200 граммов креветок;
– 2 белые салатные луковицы;
– 50 граммов зеленого лука;
– 250 миллилитров сливок 30%;
– 50 граммов масла 73%;
– кайенский перец, соль, белый перец по вкусу.
Приготовление:
- Нагрейте креветки на паровой или водяной бане либо отварите их в подсоленной воде.
- Почистьте и нарежьте картофель мелкими кубиками. Очищенный лук нарежьте тонкими кольцами. Помытый зеленый лук измельчите.
- В кастрюле с толстым дном разогрейте масло, добавьте лук и жарьте 5 – 7 минут на медленном огне, периодически помешивая. Добавьте картофель, жарьте еще 2 минуты.
- Затем влейте столько молока, чтобы покрыть картофель, доведите до кипения и варите 15 минут. Добавьте мясо криля, снова доведите до кипения и выключите огонь.
- Разогрейте остальное молоко, добавьте его в кастрюлю и взбейте суп в пюре с помощью блендера. Добавьте сливки, снова взбейте блендером и приправьте солью и перцем по вкусу.
Приятного аппетита!