Вместо кофе или чая: топ напитков на лето, которые можно приготовить даже без света

Летом особенно хочется насладиться прохладительными напитками. Ведь они так хорошо спасают от жары.

Напитки из этой подборки можно приготовить даже без света, информирует Вкусно 24. Однако для некоторых стоит иметь газовую плиту.

Будет вкусно Только из двух ингредиентов: рецепт домашнего мороженого из клубники

Лимонад из ревеня

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

– 450 граммов ревеня;– 1 апельсин;– 1 лимон;– 300 граммов сахарной пудры;– 20 граммов свежего корня имбиря;– 300 миллилитров воды.

Приготовление:

Помойте, почистите и нарежьте небольшими кубиками ревень. Также помойте апельсин и лимон. Снимите цедру и выжмите сок в стакан. В большой кастрюле смешайте воду и сахарную пудру. Поставьте на огонь и доведите до кипения, добавьте цедру, сок апельсина и лимона, ревень и нарезанный имбирь. Готовьте на среднем огне, пока ревень не разварится. Перелейте лимонад через сито в стерилизованные бутылки. Остудите и храните в холодильнике до месяца. Подавайте примерно 25 миллилитров напитка на 100 миллилитров газированной воды.

Ананасовый мохито с ананасом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6



Ананасовый мохито точно вам понравится / Фото Depositphotos

– 900 граммов ананаса;– 200 миллилитров сахарного сиропа;– 50 граммов мяты;– 3 лайма;– 1200 миллилитров газированной воды;– лед по вкусу.

Приготовление:

Ананас почистите и нарежьте кусочками. Лайм нарежьте кружочками. В большую графинчик положите лайм и мяту. Используя мадлер или ступку, растолките лайм до выделения всего сока. Добавьте ананас, сахарный сироп и газированную воду. Перемешайте. Подавайте со льдом в высоких бокалах.

Квас из черного хлеба

Время : 4 часа + 2 суток

: 4 часа + 2 суток Порций: 4

– 1 литр воды;– 200 граммов ржаного хлеба;– 5 граммов впрессованных дрожжей;– 100 граммов сахара;– 0,5 грамма лимонной кислоты.

Приготовление:

Вскипятите воду, охладите до комнатной температуры. Хлеб нарежьте кубиками, запеките в духовке, разогретой до 180 – 200 градусов, пока он не станет темным. Охладите их до комнатной температуры. Добавьте сухари в воду. Всыпьте сахар и лимонную кислоту. Покрошите руками в воду свежие дрожжи. Перемешайте и оставьте на ночь в прохладном месте, не накрывая. Процедите напиток через марлю, выжмите из хлеба жидкость. Хлебную жмых оставьте для следующего приготовления. Разлейте квас в бутылки. Не наливайте полные, чтобы квас, поднимаясь, не выходил наружу. Оставьте на 2 дня в холодильнике.

Приятного аппетита!