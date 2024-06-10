Напитки из этой подборки можно приготовить даже без света, информирует Вкусно 24. Однако для некоторых стоит иметь газовую плиту.

Будет вкусно Только из двух ингредиентов: рецепт домашнего мороженого из клубники

Лимонад из ревеня

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 450 граммов ревеня;

– 1 апельсин;

– 1 лимон;

– 300 граммов сахарной пудры;

– 20 граммов свежего корня имбиря;

– 300 миллилитров воды.

Приготовление:

Помойте, почистите и нарежьте небольшими кубиками ревень. Также помойте апельсин и лимон. Снимите цедру и выжмите сок в стакан. В большой кастрюле смешайте воду и сахарную пудру. Поставьте на огонь и доведите до кипения, добавьте цедру, сок апельсина и лимона, ревень и нарезанный имбирь. Готовьте на среднем огне, пока ревень не разварится. Перелейте лимонад через сито в стерилизованные бутылки. Остудите и храните в холодильнике до месяца. Подавайте примерно 25 миллилитров напитка на 100 миллилитров газированной воды.

Ананасовый мохито с ананасом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6



Ананасовый мохито точно вам понравится / Фото Depositphotos

Ингредиенты:

– 900 граммов ананаса;

– 200 миллилитров сахарного сиропа;

– 50 граммов мяты;

– 3 лайма;

– 1200 миллилитров газированной воды;

– лед по вкусу.

Приготовление:

Ананас почистите и нарежьте кусочками. Лайм нарежьте кружочками. В большую графинчик положите лайм и мяту. Используя мадлер или ступку, растолките лайм до выделения всего сока. Добавьте ананас, сахарный сироп и газированную воду. Перемешайте. Подавайте со льдом в высоких бокалах.

Квас из черного хлеба

Время : 4 часа + 2 суток

: 4 часа + 2 суток Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 литр воды;

– 200 граммов ржаного хлеба;

– 5 граммов впрессованных дрожжей;

– 100 граммов сахара;

– 0,5 грамма лимонной кислоты.

Приготовление:

Вскипятите воду, охладите до комнатной температуры. Хлеб нарежьте кубиками, запеките в духовке, разогретой до 180 – 200 градусов, пока он не станет темным. Охладите их до комнатной температуры. Добавьте сухари в воду. Всыпьте сахар и лимонную кислоту. Покрошите руками в воду свежие дрожжи. Перемешайте и оставьте на ночь в прохладном месте, не накрывая. Процедите напиток через марлю, выжмите из хлеба жидкость. Хлебную жмых оставьте для следующего приготовления. Разлейте квас в бутылки. Не наливайте полные, чтобы квас, поднимаясь, не выходил наружу. Оставьте на 2 дня в холодильнике.

Приятного аппетита!