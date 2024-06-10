Напитки из этой подборки можно приготовить даже без света, информирует Вкусно 24. Однако для некоторых стоит иметь газовую плиту.
Будет вкусно Только из двух ингредиентов: рецепт домашнего мороженого из клубники
Лимонад из ревеня
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Помойте, почистите и нарежьте небольшими кубиками ревень. Также помойте апельсин и лимон. Снимите цедру и выжмите сок в стакан.
- В большой кастрюле смешайте воду и сахарную пудру. Поставьте на огонь и доведите до кипения, добавьте цедру, сок апельсина и лимона, ревень и нарезанный имбирь. Готовьте на среднем огне, пока ревень не разварится.
- Перелейте лимонад через сито в стерилизованные бутылки. Остудите и храните в холодильнике до месяца. Подавайте примерно 25 миллилитров напитка на 100 миллилитров газированной воды.
Ананасовый мохито с ананасом
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Ананасовый мохито точно вам понравится / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Ананас почистите и нарежьте кусочками. Лайм нарежьте кружочками.
- В большую графинчик положите лайм и мяту. Используя мадлер или ступку, растолките лайм до выделения всего сока.
- Добавьте ананас, сахарный сироп и газированную воду. Перемешайте.
- Подавайте со льдом в высоких бокалах.
Квас из черного хлеба
- Время: 4 часа + 2 суток
- Порций: 4
Приготовление:
- Вскипятите воду, охладите до комнатной температуры.
- Хлеб нарежьте кубиками, запеките в духовке, разогретой до 180 – 200 градусов, пока он не станет темным. Охладите их до комнатной температуры.
- Добавьте сухари в воду. Всыпьте сахар и лимонную кислоту.
- Покрошите руками в воду свежие дрожжи. Перемешайте и оставьте на ночь в прохладном месте, не накрывая.
- Процедите напиток через марлю, выжмите из хлеба жидкость. Хлебную жмых оставьте для следующего приготовления.
- Разлейте квас в бутылки. Не наливайте полные, чтобы квас, поднимаясь, не выходил наружу. Оставьте на 2 дня в холодильнике.
Приятного аппетита!