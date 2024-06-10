Напитки из этой подборки можно приготовить даже без света, информирует Вкусно 24. Однако для некоторых стоит иметь газовую плиту.

Будет вкусно Только из двух ингредиентов: рецепт домашнего мороженого из клубники

Лимонад из ревеня

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Помойте, почистите и нарежьте небольшими кубиками ревень. Также помойте апельсин и лимон. Снимите цедру и выжмите сок в стакан.
  2. В большой кастрюле смешайте воду и сахарную пудру. Поставьте на огонь и доведите до кипения, добавьте цедру, сок апельсина и лимона, ревень и нарезанный имбирь. Готовьте на среднем огне, пока ревень не разварится.
  3. Перелейте лимонад через сито в стерилизованные бутылки. Остудите и храните в холодильнике до месяца. Подавайте примерно 25 миллилитров напитка на 100 миллилитров газированной воды.

Ананасовый мохито с ананасом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6


Ананасовый мохито точно вам понравится / Фото Depositphotos

Приготовление:

  1. Ананас почистите и нарежьте кусочками. Лайм нарежьте кружочками.
  2. В большую графинчик положите лайм и мяту. Используя мадлер или ступку, растолките лайм до выделения всего сока.
  3. Добавьте ананас, сахарный сироп и газированную воду. Перемешайте.
  4. Подавайте со льдом в высоких бокалах.

Квас из черного хлеба

  • Время: 4 часа + 2 суток
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Вскипятите воду, охладите до комнатной температуры.
  2. Хлеб нарежьте кубиками, запеките в духовке, разогретой до 180 – 200 градусов, пока он не станет темным. Охладите их до комнатной температуры.
  3. Добавьте сухари в воду. Всыпьте сахар и лимонную кислоту.
  4. Покрошите руками в воду свежие дрожжи. Перемешайте и оставьте на ночь в прохладном месте, не накрывая.
  5. Процедите напиток через марлю, выжмите из хлеба жидкость. Хлебную жмых оставьте для следующего приготовления.
  6. Разлейте квас в бутылки. Не наливайте полные, чтобы квас, поднимаясь, не выходил наружу. Оставьте на 2 дня в холодильнике.

Приятного аппетита!