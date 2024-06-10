Напої з цієї підбірки можна приготувати навіть без світла, інформує Смачно 24. Проте для деяких варто мати газову плиту.
Буде смачно Лише з двох інгредієнтів: рецепт домашнього морозива з полуниці
Лимонад з ревеню
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Помийте, почистьте та наріжте невеликими кубиками ревінь. Також помийте апельсин та лимон. Зніміть цедру та вичавіть сік у склянку.
- У великій каструлі змішайте воду та цукрову пудру. Поставте на вогонь та доведіть до кипіння, додайте цедру, сік апельсина і лимона, ревінь та нарізаний імбир. Готуйте на середньому вогні, доки ревінь не розвариться.
- Перелийте лимонад через сито у стерилізовані пляшки. Остудіть та зберігайте у холодильнику до місяця. Подавайте приблизно 25 мілілітрів напою на 100 мілілітрів газованої води.
Ананасовий мохіто
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Ананасовий мохіто точно вам сподобається / Фото Depositphotos
Приготування:
- Ананас почистьте і наріжте шматочками. Лайм наріжте кружальцями.
- У велику карафку покладіть лайм і м'яту. Використовуючи мадлер або ступку, розтовчіть лайм до виділення всього соку.
- Додайте ананас, цукровий сироп та газовану воду. Перемішайте.
- Подавайте із льодом у високих келихах.
Квас з чорного хліба
- Час: 4 години + 2 доби
- Порцій: 4
Приготування:
- Закип'ятіть воду, охолодіть до кімнатної температури.
- Хліб наріжте кубиками, запечіть у духовці, розігрітій до 180 – 200 градусів, поки він не стане темним. Охолодіть їх до кімнатної температури.
- Додайте сухарі у воду. Всипте цукор і лимонну кислоту.
- Покришіть руками у воду свіжі дріжджі. Перемішайте та лишіть на ніч у прохолодному місці, не накриваючи.
- Процідіть напій крізь марлю, вичавіть із хліба рідину. Хлібний жмих лишіть для наступного приготування.
- Розлийте квас у пляшки. Не наливайте повні, щоб квас, піднімаючись, не виходив назовні. Залиште на 2 дні в холодильнику.
Смачного!