Маринадов для курицы – множество. Мы выбрали для вас беспроигрышные варианты.

Интересно Готовим куриные крылышки на ужин: три рецепта за 20 минут

Маринад с соевым соусом

Особый вкус / Фото Pixabay

Ингредиенты

  • 200 миллилитров соевого соуса;
  • 3 чайные ложки горчицы;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 пучок петрушки;
  • 1 щепотка острого перца.

Приготовление:

  1. Чеснок пропускаем через чеснокодавку или очень мелко нарезаем.
  2. Измельчаем петрушку и разминаем руками.
  3. Смешиваем соевый соус с горчицей. Должна образоваться однородная масса.
  4. Добавляем в смесь чеснок и перец.
  5. Мариновать мясо в соусе нужно 2 – 3 часа.

Медовый маринад

Особые нотки / Фото Pixabay

Ингредиенты:

  • 100 граммов меда;
  • 2 чайные ложки горчицы;
  • 100 миллилитров соевого соуса;
  • 20 граммов цедры апельсина;
  • 1 щепотка соли;
  • по 1 щепотке майорана, чабреца и мускатного ореха.

Приготовление:

  1. Смешиваем все ингредиенты. Продолжаем перемешивать до тех пор, пока не образуется однородная масса.
  2. Добавляем соль и перец (по желанию).
  3. Замаринованное мясо нужно оставить на 3 – 4 часа.

Сочный маринад

Совершенный вкус / Фото Pixabay

Ингредиенты

  • 2 лимона;
  • 1 пучок розмарина;
  • 1 пучок мяты;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 3 столовые ложки растительного масла;
  • 1 чайная ложка шафрана;
  • соль, перец – по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Чеснок мелко нарезаем или давим с помощью ножа.
  2. Нарезаем лимон большими кусочками, а мяту и розмарин рвем.
  3. Смешиваем пряности и лимон, разминаем руками.
  4. Добавляем все остальные компоненты и перемешиваем.
  5. Маринуем мясо как минимум 3 часа.