У тому, щоб смачно приготувати курятину, немає особливих секретів. Головне – правильно почаклувати над маринадом для м'яса.

Цікаво Готуємо курячі крильця на вечерю: три рецепти за 20 хвилин

Варіантів маринаду для смачної курочки є безліч, тому кожен може підібрати для себе те, що йому найбільше до вподоби.

Маринад із соєвим соусом

Особливий смак / Фото Pixabay

Інгредієнти

  • 200 мілілітрів соєвого соусу;
  • 3 чайних ложки гірчиці;
  • 2 зубчики часнику;
  • пучок петрушки;
  • щіпка гострого перцю.

Приготування

  1. Часник пропускаємо через часникодавку або дуже дрібно нарізаємо.
  2. Подрібнюємо петрушку та розминаємо руками.
  3. Змішуємо соєвий соус з гірчицею. Має утворитися однорідна маса.
  4. Додаємо у суміш часник та перець.
  5. Маринувати м'ясо у соусі потрібно 2 – 3 години.

Медовий маринад

Особливі нотки / Фото Pixabay

Інгредієнти

  • 100 грам меду;
  • 2 чайні ложки гірчиці;
  • 100 мілілітрів соєвого соусу;
  • 20 грам цедри апельсина;
  • щіпка солі;
  • щіпка майорану, чебрецю та мускатного горіху.

Приготування

  1. Змішуємо усі інгредієнти. Продовжуємо перемішувати доти, доки не утвориться однорідна маса.
  2. Додаємо сіль та перець (за бажанням).
  3. Замариноване м'ясо треба залишити на 3 – 4 години.

Соковитий маринад

Довершений смак / Фото Pixabay

Інгредієнти

  • 2 лимона;
  • пучок розмарину;
  • пучок м'яти;
  • 4 зубчики часнику;
  • рослинна олія – 3 столові ложки;
  • чайна ложка шафрану;
  • сіль, перець – до смаку.

Приготування

  1. Часник дрібно нарізаємо або давимо за допомогою ножа.
  2. Нарізамємо лимон великими шматочками, а м'яту та розмарин рвемо.
  3. Змішуємо прянощі та лимон, розминаємо руками.
  4. Додаємо усі інші компоненти та перемішуємо.
  5. Маринуємо м'ясо як мінімум 3 години.