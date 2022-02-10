У тому, щоб смачно приготувати курятину, немає особливих секретів. Головне – правильно почаклувати над маринадом для м'яса.

Цікаво Готуємо курячі крильця на вечерю: три рецепти за 20 хвилин

Варіантів маринаду для смачної курочки є безліч, тому кожен може підібрати для себе те, що йому найбільше до вподоби.

Маринад із соєвим соусом

Особливий смак / Фото Pixabay

Інгредієнти

200 мілілітрів соєвого соусу;

3 чайних ложки гірчиці;

2 зубчики часнику;

пучок петрушки;

щіпка гострого перцю.

Приготування

Часник пропускаємо через часникодавку або дуже дрібно нарізаємо. Подрібнюємо петрушку та розминаємо руками. Змішуємо соєвий соус з гірчицею. Має утворитися однорідна маса. Додаємо у суміш часник та перець. Маринувати м'ясо у соусі потрібно 2 – 3 години.

Медовий маринад

Особливі нотки / Фото Pixabay

Інгредієнти

100 грам меду;

2 чайні ложки гірчиці;

100 мілілітрів соєвого соусу;

20 грам цедри апельсина;

щіпка солі;

щіпка майорану, чебрецю та мускатного горіху.

Приготування

Змішуємо усі інгредієнти. Продовжуємо перемішувати доти, доки не утвориться однорідна маса. Додаємо сіль та перець (за бажанням). Замариноване м'ясо треба залишити на 3 – 4 години.

Соковитий маринад

Довершений смак / Фото Pixabay

Інгредієнти

2 лимона;

пучок розмарину;

пучок м'яти;

4 зубчики часнику;

рослинна олія – 3 столові ложки;

чайна ложка шафрану;

сіль, перець – до смаку.

Приготування