У тому, щоб смачно приготувати курятину, немає особливих секретів. Головне – правильно почаклувати над маринадом для м'яса.
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Варіантів маринаду для смачної курочки є безліч, тому кожен може підібрати для себе те, що йому найбільше до вподоби.
Маринад із соєвим соусом
Особливий смак / Фото Pixabay
Інгредієнти
- 200 мілілітрів соєвого соусу;
- 3 чайних ложки гірчиці;
- 2 зубчики часнику;
- пучок петрушки;
- щіпка гострого перцю.
Приготування
- Часник пропускаємо через часникодавку або дуже дрібно нарізаємо.
- Подрібнюємо петрушку та розминаємо руками.
- Змішуємо соєвий соус з гірчицею. Має утворитися однорідна маса.
- Додаємо у суміш часник та перець.
- Маринувати м'ясо у соусі потрібно 2 – 3 години.
Медовий маринад
Особливі нотки / Фото Pixabay
Інгредієнти
- 100 грам меду;
- 2 чайні ложки гірчиці;
- 100 мілілітрів соєвого соусу;
- 20 грам цедри апельсина;
- щіпка солі;
- щіпка майорану, чебрецю та мускатного горіху.
Приготування
- Змішуємо усі інгредієнти. Продовжуємо перемішувати доти, доки не утвориться однорідна маса.
- Додаємо сіль та перець (за бажанням).
- Замариноване м'ясо треба залишити на 3 – 4 години.
Соковитий маринад
Довершений смак / Фото Pixabay
Інгредієнти
- 2 лимона;
- пучок розмарину;
- пучок м'яти;
- 4 зубчики часнику;
- рослинна олія – 3 столові ложки;
- чайна ложка шафрану;
- сіль, перець – до смаку.
Приготування
- Часник дрібно нарізаємо або давимо за допомогою ножа.
- Нарізамємо лимон великими шматочками, а м'яту та розмарин рвемо.
- Змішуємо прянощі та лимон, розминаємо руками.
- Додаємо усі інші компоненти та перемішуємо.
- Маринуємо м'ясо як мінімум 3 години.