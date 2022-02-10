Вкус курицы подчеркнет маринад: легкие рецепты на любой случай
10 февраля 2022 , 10:26Читати новину українською
Источник:24 канал
У вкусной курятины вроде нет особых секретов. Главное – выбрать правильного производителя и поколдовать над маринадом. Чем мы сегодня и займемся.
Маринадов для курицы – множество. Мы выбрали для вас беспроигрышные варианты.
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Маринад с соевым соусом
Особый вкус / Фото Pixabay
Ингредиенты
- 200 миллилитров соевого соуса;
- 3 чайные ложки горчицы;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 пучок петрушки;
- 1 щепотка острого перца.
Приготовление:
- Чеснок пропускаем через чеснокодавку или очень мелко нарезаем.
- Измельчаем петрушку и разминаем руками.
- Смешиваем соевый соус с горчицей. Должна образоваться однородная масса.
- Добавляем в смесь чеснок и перец.
- Мариновать мясо в соусе нужно 2 – 3 часа.
Медовый маринад
Особые нотки / Фото Pixabay
Ингредиенты:
- 100 граммов меда;
- 2 чайные ложки горчицы;
- 100 миллилитров соевого соуса;
- 20 граммов цедры апельсина;
- 1 щепотка соли;
- по 1 щепотке майорана, чабреца и мускатного ореха.
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты. Продолжаем перемешивать до тех пор, пока не образуется однородная масса.
- Добавляем соль и перец (по желанию).
- Замаринованное мясо нужно оставить на 3 – 4 часа.
Сочный маринад
Совершенный вкус / Фото Pixabay
Ингредиенты
- 2 лимона;
- 1 пучок розмарина;
- 1 пучок мяты;
- 4 зубчика чеснока;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка шафрана;
- соль, перец – по вашему вкусу.
Приготовление:
- Чеснок мелко нарезаем или давим с помощью ножа.
- Нарезаем лимон большими кусочками, а мяту и розмарин рвем.
- Смешиваем пряности и лимон, разминаем руками.
- Добавляем все остальные компоненты и перемешиваем.
- Маринуем мясо как минимум 3 часа.