Легкий соус со шпинатом и сливками дополнит домашний гарнир, блюдо из курицы или рыбы. Обязательно посыпьте его тертым пармезаном – так вкуснее!
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Рецепт соуса со шпинатом
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Фото Café delites
Приготовление:
- Растопите 1/4 стакана сливочного масла в кастрюле на среднем огне. Всыпьте муку и готовьте пару минут до легкого золотистого цвета. Так мы приготовим основу для соуса – ру.
- Очистите от шелухи лук и чеснок.
- Добавьте мелко нарезанный лук и готовьте до прозрачности (около 2 – 3 минут). Далее добавьте измельченный чеснок и готовьте до появления аромата.
- Влейте сливки и активно перемешивайте все венчиком (5 минут). Приправьте соус солью, перцем, мускатным орехом и кайенским перцем.
Фото Café delites
- Отдельно растопите оставшееся масло, добавьте шпинат и тушите. Добавьте шпинат к сливочному соусу, осторожно перемешайте.
- Перед подачей посыпьте соус пармезаном.
Приятного аппетита!