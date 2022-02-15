Легкий соус со шпинатом и сливками дополнит домашний гарнир, блюдо из курицы или рыбы. Обязательно посыпьте его тертым пармезаном – так вкуснее!

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Рецепт соуса со шпинатом

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4


Фото Café delites

Приготовление:

  1. Растопите 1/4 стакана сливочного масла в кастрюле на среднем огне. Всыпьте муку и готовьте пару минут до легкого золотистого цвета. Так мы приготовим основу для соуса – ру.
  2. Очистите от шелухи лук и чеснок.
  3. Добавьте мелко нарезанный лук и готовьте до прозрачности (около 2 – 3 минут). Далее добавьте измельченный чеснок и готовьте до появления аромата.
  4. Влейте сливки и активно перемешивайте все венчиком (5 минут). Приправьте соус солью, перцем, мускатным орехом и кайенским перцем.


Фото Café delites

  1. Отдельно растопите оставшееся масло, добавьте шпинат и тушите. Добавьте шпинат к сливочному соусу, осторожно перемешайте.
  2. Перед подачей посыпьте соус пармезаном.

Приятного аппетита!