Легкий соус зі шпинатом із вершками доповнить домашній гарнір, страву з курятини або риби. Обов'язково посипте його тертим пармезаном – так смачніше!

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Рецепт соусу зі шпинатом

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4


Фото Café delites

Приготування:

  1. Розтопіть 1/4 склянки вершкового масла в каструлі на середньому вогні. Всипте борошно і готуйте пару хвилин до легкого золотистого кольору. Так ми приготуємо основу для соусу – ру.
  1. Почистіть від лушпиння цибулю та часник.
  1. Додайте дрібно нарізану цибулю і готуйте до прозорості (близько 2 – 3 хвилин). Далі додайте подрібнений часник і готуйте до появи аромату.
  1. Влийте вершки та активно перемішуйте все вінчиком (5 хвилин). Присмачте соус сіллю, перцем, мускатним горіхом і каєнським перцем.


Фото Café delites

  1. Окремо розтопіть масло, що залишилося, додайте шпинат та тушкуйте.
    Додайте шпинат до вершкового соусу, обережно перемішайте.
  1. Перед подачею посипте соус пармезаном.

Смачного!