Легкий соус зі шпинатом із вершками доповнить домашній гарнір, страву з курятини або риби. Обов'язково посипте його тертим пармезаном – так смачніше!
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Рецепт соусу зі шпинатом
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Фото Café delites
Приготування:
- Розтопіть 1/4 склянки вершкового масла в каструлі на середньому вогні. Всипте борошно і готуйте пару хвилин до легкого золотистого кольору. Так ми приготуємо основу для соусу – ру.
- Почистіть від лушпиння цибулю та часник.
- Додайте дрібно нарізану цибулю і готуйте до прозорості (близько 2 – 3 хвилин). Далі додайте подрібнений часник і готуйте до появи аромату.
- Влийте вершки та активно перемішуйте все вінчиком (5 хвилин). Присмачте соус сіллю, перцем, мускатним горіхом і каєнським перцем.
Фото Café delites
- Окремо розтопіть масло, що залишилося, додайте шпинат та тушкуйте.
Додайте шпинат до вершкового соусу, обережно перемішайте.
- Перед подачею посипте соус пармезаном.
Смачного!