Подходит к любому гарниру: рецепт легкого сливочного соуса со шпинатом
15 февраля 2022 , 23:08Читати новину українською
Источник:Café delites
Ищете легкий и вкусный соус к гарниру или мясу? Мы подобрали интересный вариант соуса со шпинатом и сливками. Остроту можно регулировать с помощью кайенского перца.
Легкий соус со шпинатом и сливками дополнит домашний гарнир, блюдо из курицы или рыбы. Обязательно посыпьте его тертым пармезаном – так вкуснее!
Читайте также Ап – и готово: три вкусных и быстрых блюда с курицей
Рецепт соуса со шпинатом
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Фото Café delites
– 450 г листьев шпината (промытые и высушенные);
– 1/3 стакана сливочного масла;
– 1 луковица;
– 3 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки муки;
– 1 стакан сливок;
– 1 щепотка молотого мускатного ореха;
– 1 щепотка кайенского перца;
– соль;
– черный молотый перец;
– 2 столовых ложки тертого сыра пармезан.
Приготовление:
- Растопите 1/4 стакана сливочного масла в кастрюле на среднем огне. Всыпьте муку и готовьте пару минут до легкого золотистого цвета. Так мы приготовим основу для соуса – ру.
- Очистите от шелухи лук и чеснок.
- Добавьте мелко нарезанный лук и готовьте до прозрачности (около 2 – 3 минут). Далее добавьте измельченный чеснок и готовьте до появления аромата.
- Влейте сливки и активно перемешивайте все венчиком (5 минут). Приправьте соус солью, перцем, мускатным орехом и кайенским перцем.
Фото Café delites
- Отдельно растопите оставшееся масло, добавьте шпинат и тушите. Добавьте шпинат к сливочному соусу, осторожно перемешайте.
- Перед подачей посыпьте соус пармезаном.
Приятного аппетита!