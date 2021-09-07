По этому рецепту можно приготовить подливу не только из шампиньонов. Белые грибы и лисички дадут еще более яркий вкус.
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Рецепт грибной подливы
- Время: 30–40 минут
- Порции: 4
Грибная подлива / Фото Лісник
Приготовление:
- Тщательно вымойте и почистите грибы от кожуры. Нарежьте шампиньоны произвольным образом.
- Очистите лук от шелухи и нарежьте мелкими кубиками.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней лук.
- Добавьте грибы, перемешайте и продолжайте жарить.
- Посолите и поперчите грибы, влейте сливки и перемешайте.
- Всыпьте эстрагон и тушите подливку 10–15 минут на медленном огне.
- Ароматная подливка готова.
Приятного аппетита!