По этому рецепту можно приготовить подливу не только из шампиньонов. Белые грибы и лисички дадут еще более яркий вкус.

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Рецепт грибной подливы

  • Время: 30–40 минут
  • Порции: 4


Грибная подлива / Фото Лісник

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте и почистите грибы от кожуры. Нарежьте шампиньоны произвольным образом.
  2. Очистите лук от шелухи и нарежьте мелкими кубиками.
  3. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней лук.
  4. Добавьте грибы, перемешайте и продолжайте жарить.
  5. Посолите и поперчите грибы, влейте сливки и перемешайте.
  6. Всыпьте эстрагон и тушите подливку 10–15 минут на медленном огне.
  7. Ароматная подливка готова.

Приятного аппетита!