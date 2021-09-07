Підливу за цим рецептом ви сміло можете готувати з печериць, білих грибів чи лисичок. А ідеальним гарніром до неї буде гречка.

Читайте також У Кулінарному центрі МХП відбулась унікальна дегустація вин: як це було

Рецепт грибної підливи

  • Час: 30 – 40 хвилин
  • Порції: 4


Грибна підлива / Фото Лісник

Приготування:

  1. Ретельно помийте та почистіть гриби від шкірки. Наріжте печериці довільними шматочками.
  1. Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цибулю.
  1. Додайте грибів, перемішайте та продовжуйте смажити.
  1. Посоліть та поперчіть гриби, влийте вершки і перемішайте.
  1. Всипте естрагон та тушкуйте підливу 10 – 15 хвилин на маленькому вогні.
  1. Смачна і ароматна підливка готова. Смачного!