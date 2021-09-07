Підливу за цим рецептом ви сміло можете готувати з печериць, білих грибів чи лисичок. А ідеальним гарніром до неї буде гречка.

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Рецепт грибної підливи

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: 4



Грибна підлива / Фото Лісник

Інгредієнти:

– 500 г печериць;

– 2 ріпчасті цибулі;

– 1 ч. л. естрагону;

– 500 мл жирних вершків;

– сіль на ваш смак;

– мелений білий перець на ваш смак.

Приготування:

Ретельно помийте та почистіть гриби від шкірки. Наріжте печериці довільними шматочками.

Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цибулю.

Додайте грибів, перемішайте та продовжуйте смажити.

Посоліть та поперчіть гриби, влийте вершки і перемішайте.

Всипте естрагон та тушкуйте підливу 10 – 15 хвилин на маленькому вогні.