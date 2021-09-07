Підливу за цим рецептом ви сміло можете готувати з печериць, білих грибів чи лисичок. А ідеальним гарніром до неї буде гречка.
Читайте також У Кулінарному центрі МХП відбулась унікальна дегустація вин: як це було
Рецепт грибної підливи
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порції: 4
Грибна підлива / Фото Лісник
Приготування:
- Ретельно помийте та почистіть гриби від шкірки. Наріжте печериці довільними шматочками.
- Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібними кубиками.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цибулю.
- Додайте грибів, перемішайте та продовжуйте смажити.
- Посоліть та поперчіть гриби, влийте вершки і перемішайте.
- Всипте естрагон та тушкуйте підливу 10 – 15 хвилин на маленькому вогні.
- Смачна і ароматна підливка готова. Смачного!