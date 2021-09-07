Нежная подлива из грибов: рецепт осеннего соуса к гречке

7 сентября 2021 , 17:22
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Источник:

24 канал

Наступил сезон грибочков, а значит, на вашем столе часто будут появляться разные грибные супы, пироги и подливки. Поэтому мы подготовили для вас рецепт быстрой подливки из шампиньонов, с которой любая каша – вдвойне вкуснее.

По этому рецепту можно приготовить подливу не только из шампиньонов. Белые грибы и лисички дадут еще более яркий вкус.

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Рецепт грибной подливы

  • Время: 30–40 минут
  • Порции: 4


Грибная подлива / Фото Лісник

Ингредиенты:
– 500 г шампиньонов;
– 2 репчатые луковицы;
– 1 ч. л. эстрагона;
– 500 мл жирных сливок;
– соль – по вашему вкусу;
– молотый белый перец – по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте и почистите грибы от кожуры. Нарежьте шампиньоны произвольным образом.
  2. Очистите лук от шелухи и нарежьте мелкими кубиками.
  3. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней лук.
  4. Добавьте грибы, перемешайте и продолжайте жарить.
  5. Посолите и поперчите грибы, влейте сливки и перемешайте.
  6. Всыпьте эстрагон и тушите подливку 10–15 минут на медленном огне.
  7. Ароматная подливка готова.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак