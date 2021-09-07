Нежная подлива из грибов: рецепт осеннего соуса к гречке

Наступил сезон грибочков, а значит, на вашем столе часто будут появляться разные грибные супы, пироги и подливки. Поэтому мы подготовили для вас рецепт быстрой подливки из шампиньонов, с которой любая каша – вдвойне вкуснее.

По этому рецепту можно приготовить подливу не только из шампиньонов. Белые грибы и лисички дадут еще более яркий вкус.

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Рецепт грибной подливы

Время: 30–40 минут

30–40 минут Порции: 4



Грибная подлива / Фото Лісник

– 500 г шампиньонов;– 2 репчатые луковицы;– 1 ч. л. эстрагона;– 500 мл жирных сливок;– соль – по вашему вкусу;– молотый белый перец – по вашему вкусу.

Приготовление:

Тщательно вымойте и почистите грибы от кожуры. Нарежьте шампиньоны произвольным образом. Очистите лук от шелухи и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней лук. Добавьте грибы, перемешайте и продолжайте жарить. Посолите и поперчите грибы, влейте сливки и перемешайте. Всыпьте эстрагон и тушите подливку 10–15 минут на медленном огне. Ароматная подливка готова.

Приятного аппетита!