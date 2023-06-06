Хочется душить голыми руками: украинские повара отреагировали на подрыв Каховской ГЭС
Утром, 6 июня, российские террористы взорвали Каховскую ГЭС. Проводится эвакуация населения. На это преступление уже отреагировали украинские повара.
После подрыва дамбы Каховской ГЭС украинские повара, рестораторы и участники кулинарного шоу "Мастер Шеф" отреагировали на российский терроризм.
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24 канал собрал все реакции поваров на очередное военное преступление российских террористов. В настоящее время проводится эвакуация населения из опасных районов. Через несколько часов вода достигнет критического уровня.
Украинский шеф-повар и ресторатор, эксперт кулинарного шоу "Мастер Шеф" колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво высказался по поводу российского террора:
Скриншот из соцсети Эктора Хименеса-Браво
Скриншот из соцсети Эктора Хименеса-Браво
Не обошли вниманием также Владимир Ярославский и Оля Мартыновская. Девушка отметила, что готова "душить террористов голыми руками", ведь это экотерроризм с масштабными последствиями как для населения, так и для природы.
Скриншот из соцсети Владимира Ярославского
Скриншот из соцсети Оли Мартыновской
Владимир Троцкий, суперфиналист кулинарного шоу "Мастер Шеф" 7 сезона также не сдержал эмоций и готов "обслужить все поминки россиян" и пожелал все террористам сирен в каждый дом.
Скриншот из соцсети Владимира Троцкого
Популярная кондитерка Елизавета Глинская не смогла сдержать эмоций, ведь вспомнила, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС погибнет много животных – это величайшая технологическая катастрофа в Европе за десятилетия.
Евгений Клопотенко призвал украинцев бороться, не сдаваться и донатить. Ведь вместе мы победим врага и оккупанта – россию.
Скриншот из соцсети Клопотенка
Напомним вам, что:
- В ОВА подчеркивают, что через 5 часов вода достигнет критического уровня. В настоящее время началась эвакуация жителей опасных районов.
- Также сообщают, что в Новой Каховке из-за подрыва ГЭС затопило местный зоопарк. Судьба животных, проживающих там, пока неизвестна.
- Выехавший на подконтрольную Украине территорию местный житель Каховки утверждает, что был лишь один взрыв – после этого Каховская ГЭС "посыпалась как карточный дом".