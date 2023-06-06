После подрыва дамбы Каховской ГЭС украинские повара, рестораторы и участники кулинарного шоу "Мастер Шеф" отреагировали на российский терроризм.

Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курятины на любой вкус

24 канал собрал все реакции поваров на очередное военное преступление российских террористов. В настоящее время проводится эвакуация населения из опасных районов. Через несколько часов вода достигнет критического уровня.

Украинский шеф-повар и ресторатор, эксперт кулинарного шоу "Мастер Шеф" колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво высказался по поводу российского террора:



Скриншот из соцсети Эктора Хименеса-Браво

Скриншот из соцсети Эктора Хименеса-Браво

Не обошли вниманием также Владимир Ярославский и Оля Мартыновская. Девушка отметила, что готова "душить террористов голыми руками", ведь это экотерроризм с масштабными последствиями как для населения, так и для природы.

Скриншот из соцсети Владимира Ярославского



Скриншот из соцсети Оли Мартыновской

Владимир Троцкий, суперфиналист кулинарного шоу "Мастер Шеф" 7 сезона также не сдержал эмоций и готов "обслужить все поминки россиян" и пожелал все террористам сирен в каждый дом.



Скриншот из соцсети Владимира Троцкого

Популярная кондитерка Елизавета Глинская не смогла сдержать эмоций, ведь вспомнила, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС погибнет много животных – это величайшая технологическая катастрофа в Европе за десятилетия.

Евгений Клопотенко призвал украинцев бороться, не сдаваться и донатить. Ведь вместе мы победим врага и оккупанта – россию.



Скриншот из соцсети Клопотенка

Напомним вам, что: