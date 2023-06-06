Після підриву дамби Каховської ГЕС, українські кухарі, ресторатори та учасники кулінарного шоу "Мастер Шеф" відреагували на російський тероризм.
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24 канал зібрав всі реакції кухарів на черговий воєнний злочин російських терористів. Наразі проводиться евакуація населення з небезпечних районів. За кілька годин вода сягне критичного рівня.
Український шеф-кухар та ресторатор, експерт кулінарного шоу "Мастер Шеф" колумбійського походження – Ектор Хіменес-Браво висловився щодо російського терору:
Скріншот з соцмережі Ектора Хіменеса-Браво
Скріншот з соцмережі Ектора Хіменеса-Браво
Не оминули увагою також Володимир Ярославський та Оля Мартиновська. Дівчина відзначила, що готова "душити терористів голими руками", адже це екотероризм з масштабними наслідками як для населення, так і природи.
Скріншот з соцмережі Володимира Ярославського
Скріншот з соцмережі Олі Мартиновської
Володимир Троцький, суперфіналіст кулінарного шоу "Мастер Шеф" 7 сезону також не стримав емоцій та готовий "обслужити всі поминки росіян" та побажав всі терористам сирен у кожну хату.
Скріншот з соцмережі Володимира Троцького
Популярна кондитерка Єлизавета Глінська не змогла стримати емоцій, адже згадала, що після підриву росіянами Каховської ГЕС загине багато тварин – це найбільша технологічна катастрофа в Європі за десятиліття.
Нагадаємо вам, що:
- В ОВА наголошують, що через 5 годин вода сягне критичного рівня. Наразі розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів.
- Також повідомляють, що в Новій Каховці через підрив ГЕС затопило місцевий зоопарк. Доля тварин, які там проживають, поки невідома.
- Місцевий житель Каховки, що виїхав на підконтрольну Україні територію стверджує, що був лише один вибух – після цього Каховська ГЕС "посипалася як картковий дім".