Після підриву дамби Каховської ГЕС, українські кухарі, ресторатори та учасники кулінарного шоу "Мастер Шеф" відреагували на російський тероризм.

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24 канал зібрав всі реакції кухарів на черговий воєнний злочин російських терористів. Наразі проводиться евакуація населення з небезпечних районів. За кілька годин вода сягне критичного рівня.

Український шеф-кухар та ресторатор, експерт кулінарного шоу "Мастер Шеф" колумбійського походження – Ектор Хіменес-Браво висловився щодо російського терору:



Скріншот з соцмережі Ектора Хіменеса-Браво

Скріншот з соцмережі Ектора Хіменеса-Браво

Не оминули увагою також Володимир Ярославський та Оля Мартиновська. Дівчина відзначила, що готова "душити терористів голими руками", адже це екотероризм з масштабними наслідками як для населення, так і природи.

Скріншот з соцмережі Володимира Ярославського



Скріншот з соцмережі Олі Мартиновської

Володимир Троцький, суперфіналіст кулінарного шоу "Мастер Шеф" 7 сезону також не стримав емоцій та готовий "обслужити всі поминки росіян" та побажав всі терористам сирен у кожну хату.



Скріншот з соцмережі Володимира Троцького

Популярна кондитерка Єлизавета Глінська не змогла стримати емоцій, адже згадала, що після підриву росіянами Каховської ГЕС загине багато тварин – це найбільша технологічна катастрофа в Європі за десятиліття.

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