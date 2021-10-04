Кабачки – диетический и вкусный овощ. Из них можно приготовить множество блюд: запекать их или тушить, жарить или готовить на пару.

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Мы предлагаем приготовить фаршированные кабачки – лодочки с начинкой из риса, овощей и курятины.

Кабачковые лодочки с куриным фаршем

Время: 40 минут

Порции: 2



Кабачковые лодочки / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

– 160 г риса;

– 200 г куриного фарша;

– 300 мл воды;

– 12 мл оливкового масла;

– 800 г кабачка;

– 60 г репчатого лука;

– 70 г сладкого перца;

– 4 г соли;

– 4 г черного молотого перца;

– 40 г греческого йогурта;

– 80 г сыра моцарелла;

– 5 г сливочного масла.

Приготовление:

Тщательно промойте рис проточной водой. Отварите его до готовности и добавьте соль и сливочное масло. Помойте кабачки и разрежьте пополам. Из кабачков удалите серединки с помощью ложки.



Кабачковые лодочки / Фото Fat Killers

Мелко нарежьте лук, обжарьте его на растительном масле вместе со сладким перцем, серединками из кабачков и специями. Добавьте куриный фарш и продолжайте обжаривать ингредиенты. Соедините рис с овощами и фаршем и тщательно вымешайте начинку.



Кабачковые лодочки / Фото Fat Killers

Выложите начинку в лодочки из кабачка. Отдельно смешайте йогурт и мелко натертый сыр.



Кабачковые лодочки / Фото Fat Killers