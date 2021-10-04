Кабачки – диетический и вкусный овощ. Из них можно приготовить множество блюд: запекать их или тушить, жарить или готовить на пару.

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Мы предлагаем приготовить фаршированные кабачки – лодочки с начинкой из риса, овощей и курятины.

Кабачковые лодочки с куриным фаршем

Время: 40 минут
Порции: 2


Кабачковые лодочки / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. Тщательно промойте рис проточной водой. Отварите его до готовности и добавьте соль и сливочное масло.
  2. Помойте кабачки и разрежьте пополам. Из кабачков удалите серединки с помощью ложки.


Кабачковые лодочки / Фото Fat Killers

  1. Мелко нарежьте лук, обжарьте его на растительном масле вместе со сладким перцем, серединками из кабачков и специями.
  2. Добавьте куриный фарш и продолжайте обжаривать ингредиенты.
  3. Соедините рис с овощами и фаршем и тщательно вымешайте начинку.


Кабачковые лодочки / Фото Fat Killers

  1. Выложите начинку в лодочки из кабачка.
  2. Отдельно смешайте йогурт и мелко натертый сыр.


Кабачковые лодочки / Фото Fat Killers

  1. Аккуратно выложите соус на половинки кабачка.
  2. Выпекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.
  3. Блюдо готово. Приятного аппетита!