Кабачки – дієтичний та смачний овоч. З них можна приготувати безліч страв: запікати їх чи тушкувати, смажити або готувати на пару.

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Ми пропонуємо приготувати фаршировані кабачки – човники, з начинкою з рису, овочів та курятини.

Кабачкові човники з курячим фаршем

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2



Кабачкові човники / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 160 г рису;

– 200 г курячого фаршу;

– 300 мл води;

– 12 мл оливкової олії;

– 800 г кабачка;

– 60 г ріпчастої цибулі;

– 70 г солодкого перцю;

– 4 г солі;

– 4 г чорного меленого перцю;

– 40 г грецького йогурту;

– 80 г сиру моцарела;

– 5 г вершкового масла.

Приготування:

Ретельно промийте рис проточною водою. Відваріть його до готовності та додайте сіль і вершкове масло.

Помийте кабачки та розріжте навпіл. З кабачків видаліть серединки за допомогою ложки.



Кабачкові човники / Фото Fat Killers

Дрібно наріжте цибулю, обсмажте її на олії разом з солодким перцем, серединками з кабачків та спеціями.

Додайте курячий фарш та продовжуйте обсмажувати інгредієнти.

З'єднайте рис з овочами та фаршем й ретельно вимішайте начинку.



Кабачкові човники / Фото Fat Killers

Викладіть начинку в човники з кабачка.

Окремо змішайте йогурт та дрібно натертий сир.



Кабачкові човники / Фото Fat Killers

Охайно викладіть соус на половинки кабачка.

Випікайте страву в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин.