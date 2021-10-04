Кабачки – дієтичний та смачний овоч. З них можна приготувати безліч страв: запікати їх чи тушкувати, смажити або готувати на пару.
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Ми пропонуємо приготувати фаршировані кабачки – човники, з начинкою з рису, овочів та курятини.
Кабачкові човники з курячим фаршем
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Кабачкові човники / Фото Fat Killers
Приготування:
- Ретельно промийте рис проточною водою. Відваріть його до готовності та додайте сіль і вершкове масло.
- Помийте кабачки та розріжте навпіл. З кабачків видаліть серединки за допомогою ложки.
Кабачкові човники / Фото Fat Killers
- Дрібно наріжте цибулю, обсмажте її на олії разом з солодким перцем, серединками з кабачків та спеціями.
- Додайте курячий фарш та продовжуйте обсмажувати інгредієнти.
- З'єднайте рис з овочами та фаршем й ретельно вимішайте начинку.
Кабачкові човники / Фото Fat Killers
- Викладіть начинку в човники з кабачка.
- Окремо змішайте йогурт та дрібно натертий сир.
Кабачкові човники / Фото Fat Killers
- Охайно викладіть соус на половинки кабачка.
- Випікайте страву в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин.
- Страва готова. Смачного!