Кабачки – дієтичний та смачний овоч. З них можна приготувати безліч страв: запікати їх чи тушкувати, смажити або готувати на пару.

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Ми пропонуємо приготувати фаршировані кабачки – човники, з начинкою з рису, овочів та курятини.

Кабачкові човники з курячим фаршем

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2


Кабачкові човники / Фото Fat Killers

Приготування:

  1. Ретельно промийте рис проточною водою. Відваріть його до готовності та додайте сіль і вершкове масло.
  1. Помийте кабачки та розріжте навпіл. З кабачків видаліть серединки за допомогою ложки.


Кабачкові човники / Фото Fat Killers

  1. Дрібно наріжте цибулю, обсмажте її на олії разом з солодким перцем, серединками з кабачків та спеціями.
  1. Додайте курячий фарш та продовжуйте обсмажувати інгредієнти.
  1. З'єднайте рис з овочами та фаршем й ретельно вимішайте начинку.


Кабачкові човники / Фото Fat Killers

  1. Викладіть начинку в човники з кабачка.
  1. Окремо змішайте йогурт та дрібно натертий сир.


Кабачкові човники / Фото Fat Killers

  1. Охайно викладіть соус на половинки кабачка.
  1. Випікайте страву в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин.
  1. Страва готова. Смачного!