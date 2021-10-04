Полезно и диетично: рецепт кабачковых лодочек с курятиной
Источник:инстаграм Fat Killers
Пока на прилавках магазинов и на рынке в изобилии кабачков, предлагаем вам приготовить вкусные и диетические лодочки с мясной начинкой. Рецепт блюда довольно прост, а вкус кабачковых лодочек понравится вам с первого кусочка.
Кабачки – диетический и вкусный овощ. Из них можно приготовить множество блюд: запекать их или тушить, жарить или готовить на пару.
Читайте также Государственная поддержка и новые законы: что ждет пчеловодов в Украине – итоги дискуссии
Мы предлагаем приготовить фаршированные кабачки – лодочки с начинкой из риса, овощей и курятины.
Кабачковые лодочки с куриным фаршем
Время: 40 минут
Порции: 2
Кабачковые лодочки / Фото Fat Killers
– 160 г риса;
– 200 г куриного фарша;
– 300 мл воды;
– 12 мл оливкового масла;
– 800 г кабачка;
– 60 г репчатого лука;
– 70 г сладкого перца;
– 4 г соли;
– 4 г черного молотого перца;
– 40 г греческого йогурта;
– 80 г сыра моцарелла;
– 5 г сливочного масла.
Приготовление:
- Тщательно промойте рис проточной водой. Отварите его до готовности и добавьте соль и сливочное масло.
- Помойте кабачки и разрежьте пополам. Из кабачков удалите серединки с помощью ложки.
Кабачковые лодочки / Фото Fat Killers
- Мелко нарежьте лук, обжарьте его на растительном масле вместе со сладким перцем, серединками из кабачков и специями.
- Добавьте куриный фарш и продолжайте обжаривать ингредиенты.
- Соедините рис с овощами и фаршем и тщательно вымешайте начинку.
Кабачковые лодочки / Фото Fat Killers
- Выложите начинку в лодочки из кабачка.
- Отдельно смешайте йогурт и мелко натертый сыр.
Кабачковые лодочки / Фото Fat Killers
- Аккуратно выложите соус на половинки кабачка.
- Выпекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.
- Блюдо готово. Приятного аппетита!