Полезно и диетично: рецепт кабачковых лодочек с курятиной

4 октября 2021 , 14:31
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Пока на прилавках магазинов и на рынке в изобилии кабачков, предлагаем вам приготовить вкусные и диетические лодочки с мясной начинкой. Рецепт блюда довольно прост, а вкус кабачковых лодочек понравится вам с первого кусочка.

Кабачки – диетический и вкусный овощ. Из них можно приготовить множество блюд: запекать их или тушить, жарить или готовить на пару.

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Мы предлагаем приготовить фаршированные кабачки – лодочки с начинкой из риса, овощей и курятины.

Кабачковые лодочки с куриным фаршем

Время: 40 минут
Порции: 2


Кабачковые лодочки / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
–  160 г риса;
– 200 г куриного фарша;
– 300 мл воды;
– 12 мл оливкового масла;
– 800 г кабачка;
– 60 г репчатого лука;
– 70 г сладкого перца;
– 4 г соли;
– 4 г черного молотого перца;
– 40 г греческого йогурта;
– 80 г сыра моцарелла;
– 5 г сливочного масла.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте рис проточной водой. Отварите его до готовности и добавьте соль и сливочное масло.
  2. Помойте кабачки и разрежьте пополам. Из кабачков удалите серединки с помощью ложки.


Кабачковые лодочки / Фото Fat Killers

  1. Мелко нарежьте лук, обжарьте его на растительном масле вместе со сладким перцем, серединками из кабачков и специями.
  2. Добавьте куриный фарш и продолжайте обжаривать ингредиенты.
  3. Соедините рис с овощами и фаршем и тщательно вымешайте начинку.


Кабачковые лодочки / Фото Fat Killers

  1. Выложите начинку в лодочки из кабачка.
  2. Отдельно смешайте йогурт и мелко натертый сыр.


Кабачковые лодочки / Фото Fat Killers

  1. Аккуратно выложите соус на половинки кабачка.
  2. Выпекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.
  3. Блюдо готово. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак