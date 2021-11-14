Полезное наслаждение: готовим невероятный брауни без муки
14 ноября 2021 , 13:50Читати новину українською
Источник:kwestiasmaku
Часто мы отказываемся от сладкого угощения, чтобы не потерять форму и сохранить фигуру. Но существуют рецепты, которые позволят отведать сладкого без мыслей о калориях.
Миндальное брауна без муки – прекрасный вариант для каждого, кто заботится о себе, но не представляет своей жизни без сладкого. Особые пирожные точно не повредят форме и позволят провести чаепитие с особым наслаждением.
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Немножко усилий – и вкусное и особое шоколадное брауни очарует вас своим вкусом.
Рецепт полезного брауни без муки
Время: 1 час
Порций: 4
Приятное наслаждение / Фото kwestiasmaku
Ингредиенты:
- 100 грамм сливочного масла;
- 50 грамм сахара;
- 3 яйца;
- 1 стакан миндальной муки;
- 1/2 стакана натурального какао;
- небольшая щепотка соли;
- 50 грамм темного шоколада;
- 50 грамм орехов пекан.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 170 градусов.
- Подготовьте небольшую прямоугольную форму, примерно 20 х 24 сантиметра. Выстелите дно бумагой для выпечки.
- Сливочное масло следует растопить, отставить из огня, добавить сахар и перемешать.
- Переложить в миску (по консистенции масса будет напоминать влажный песок).
- Добавьте яйца и взбейте до однородной массы.
- Добавьте миндальную муку, какао-порошок и соль и перемешайте все венчиком.
- Смешайте с нарезанным кубиками шоколадом.
- Вылить массу в подготовленную форму, разложите орехи и выпекайте 30 минут.
- Достаньте брауни из духовки. Через несколько минут десерт можно порезать кусочками и подавать на стол с горячим какао.
Пусть вкусит!