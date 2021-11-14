Мигдальне брауні без борошна – прекрасний варіант для кожного, хто піклується про себе, але не уявляє свого життя без солодкого. Особливі тістечка точно не зашкодять формі та дозволять провести чаювання з особливою насолодою.

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Трішки зусиль – і смачне та особливе шоколадне брауні зачарує вас своїм смаком.

Рецепт корисного брауні без борошна

Час: 1 година

Порцій: 4

Приємна насолода / Фото kwestiasmaku

Інгредієнти:

100 грам вершкового масла;

50 грам цукру;

3 яйця;

1 склянка мигдального борошна;

1/2 склянки натурального какао;

невелика щіпка солі;

50 грам темного шоколаду;

50 грам горіхів пекан.

Приготування:

Розігрійте духовку до 170 градусів. Підготуйте невелику прямокутну форму, приблизно 20 х 24 сантиметри. Вистеліть дно папером для випічки. Вершкове масло слід розтопити, відставити з вогню, додати цукор та перемішати. Перекласти в миску (по консистенції маса буде нагадувати вологий пісок). Додайте яйця і збийте до однорідної маси. Додайте мигдальне борошно, какао-порошок і сіль і перемішайте все вінчиком. Змішайте з нарізаним кубиками шоколадом. Вилити масу в підготовлену форму, розкладіть горіхи та випікайте 30 хвилин. Дістаньте брауні з духовки. Через кілька хвилин десерт можна нарізати шматочками та подавати на стіл із гарячим какао.

Нехай смакує!