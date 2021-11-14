Мигдальне брауні без борошна – прекрасний варіант для кожного, хто піклується про себе, але не уявляє свого життя без солодкого. Особливі тістечка точно не зашкодять формі та дозволять провести чаювання з особливою насолодою.

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Трішки зусиль – і смачне та особливе шоколадне брауні зачарує вас своїм смаком.

Рецепт корисного брауні без борошна

Час: 1 година
Порцій: 4

Приємна насолода / Фото kwestiasmaku

Інгредієнти:

  • 100 грам вершкового масла;
  • 50 грам цукру;
  • 3 яйця;
  • 1 склянка мигдального борошна;
  • 1/2 склянки натурального какао;
  • невелика щіпка солі;
  • 50 грам темного шоколаду;
  • 50 грам горіхів пекан.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 170 градусів.
  2. Підготуйте невелику прямокутну форму, приблизно 20 х 24 сантиметри. Вистеліть дно папером для випічки.
  3. Вершкове масло слід розтопити, відставити з вогню, додати цукор та перемішати.
  4. Перекласти в миску (по консистенції маса буде нагадувати вологий пісок).
  5. Додайте яйця і збийте до однорідної маси.
  6. Додайте мигдальне борошно, какао-порошок і сіль і перемішайте все вінчиком.
  7. Змішайте з нарізаним кубиками шоколадом.
  8. Вилити масу в підготовлену форму, розкладіть горіхи та випікайте 30 хвилин.
  9. Дістаньте брауні з духовки. Через кілька хвилин десерт можна нарізати шматочками та подавати на стіл із гарячим какао.

Нехай смакує!