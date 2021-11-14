Мигдальне брауні без борошна – прекрасний варіант для кожного, хто піклується про себе, але не уявляє свого життя без солодкого. Особливі тістечка точно не зашкодять формі та дозволять провести чаювання з особливою насолодою.
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Трішки зусиль – і смачне та особливе шоколадне брауні зачарує вас своїм смаком.
Рецепт корисного брауні без борошна
Час: 1 година
Порцій: 4
Приємна насолода / Фото kwestiasmaku
Інгредієнти:
- 100 грам вершкового масла;
- 50 грам цукру;
- 3 яйця;
- 1 склянка мигдального борошна;
- 1/2 склянки натурального какао;
- невелика щіпка солі;
- 50 грам темного шоколаду;
- 50 грам горіхів пекан.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 170 градусів.
- Підготуйте невелику прямокутну форму, приблизно 20 х 24 сантиметри. Вистеліть дно папером для випічки.
- Вершкове масло слід розтопити, відставити з вогню, додати цукор та перемішати.
- Перекласти в миску (по консистенції маса буде нагадувати вологий пісок).
- Додайте яйця і збийте до однорідної маси.
- Додайте мигдальне борошно, какао-порошок і сіль і перемішайте все вінчиком.
- Змішайте з нарізаним кубиками шоколадом.
- Вилити масу в підготовлену форму, розкладіть горіхи та випікайте 30 хвилин.
- Дістаньте брауні з духовки. Через кілька хвилин десерт можна нарізати шматочками та подавати на стіл із гарячим какао.
Нехай смакує!