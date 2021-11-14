Миндальное брауна без муки – прекрасный вариант для каждого, кто заботится о себе, но не представляет своей жизни без сладкого. Особые пирожные точно не повредят форме и позволят провести чаепитие с особым наслаждением.

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Немножко усилий – и вкусное и особое шоколадное брауни очарует вас своим вкусом.

Рецепт полезного брауни без муки

Время: 1 час

Порций: 4

Приятное наслаждение / Фото kwestiasmaku

Ингредиенты:

100 грамм сливочного масла;

50 грамм сахара;

3 яйца;

1 стакан миндальной муки;

1/2 стакана натурального какао;

небольшая щепотка соли;

50 грамм темного шоколада;

50 грамм орехов пекан.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 170 градусов. Подготовьте небольшую прямоугольную форму, примерно 20 х 24 сантиметра. Выстелите дно бумагой для выпечки. Сливочное масло следует растопить, отставить из огня, добавить сахар и перемешать. Переложить в миску (по консистенции масса будет напоминать влажный песок). Добавьте яйца и взбейте до однородной массы. Добавьте миндальную муку, какао-порошок и соль и перемешайте все венчиком. Смешайте с нарезанным кубиками шоколадом. Вылить массу в подготовленную форму, разложите орехи и выпекайте 30 минут. Достаньте брауни из духовки. Через несколько минут десерт можно порезать кусочками и подавать на стол с горячим какао.

Пусть вкусит!