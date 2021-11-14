Миндальное брауна без муки – прекрасный вариант для каждого, кто заботится о себе, но не представляет своей жизни без сладкого. Особые пирожные точно не повредят форме и позволят провести чаепитие с особым наслаждением.

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Немножко усилий – и вкусное и особое шоколадное брауни очарует вас своим вкусом.

Рецепт полезного брауни без муки

Время: 1 час
Порций: 4

Приятное наслаждение / Фото kwestiasmaku

Ингредиенты:

  • 100 грамм сливочного масла;
  • 50 грамм сахара;
  • 3 яйца;
  • 1 стакан миндальной муки;
  • 1/2 стакана натурального какао;
  • небольшая щепотка соли;
  • 50 грамм темного шоколада;
  • 50 грамм орехов пекан.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 170 градусов.
  2. Подготовьте небольшую прямоугольную форму, примерно 20 х 24 сантиметра. Выстелите дно бумагой для выпечки.
  3. Сливочное масло следует растопить, отставить из огня, добавить сахар и перемешать.
  4. Переложить в миску (по консистенции масса будет напоминать влажный песок).
  5. Добавьте яйца и взбейте до однородной массы.
  6. Добавьте миндальную муку, какао-порошок и соль и перемешайте все венчиком.
  7. Смешайте с нарезанным кубиками шоколадом.
  8. Вылить массу в подготовленную форму, разложите орехи и выпекайте 30 минут.
  9. Достаньте брауни из духовки. Через несколько минут десерт можно порезать кусочками и подавать на стол с горячим какао.

Пусть вкусит!