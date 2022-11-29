По традиционным рецептам дерунов в массу нужно добавить немного муки, чтобы блины не разваливались на сковороде и держали форму. Однако можно обойтись и без этого ингредиента. Более того – может оказаться, что деруны получатся даже вкуснее традиционных.

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К массе нужно добавить только больше яиц, а жарить деруны следует на очень горячем масле. Благодаря этому они не развалятся, а будут очень хрустящими, нежными и легкими. Однако помните, что масса для таких дерунов не может долго стоять – их следует жарить сразу после смешивания ингредиентов. Если у вас осталось тесто и вы хотите его использовать на следующий день, то вам нужно будет добавить в него немного муки перед жаркой.

Рецепт дерунов без муки

Время: 1 час

Порций: 4

Традиационное блюдо в новом исполнении / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

1 килограмм картофеля;

2 яйца;

2 луковицы;

2 столовых ложки сметаны (18%);

соль;

перец.

Приготовление:

Картофель и лук очистите и натрите на мелкой терке. Поместите полученную массу на мелкое сито и подождите, чтобы сцедилась лишняя жидкость. Переложите массу из сита в миску. Добавьте 2 яйца и 2 столовые ложки сметаны. Добавьте несколько щепоток соли и перца, перемешайте. Разогрейте растительное масло в большой сковородке. Ложкой выложите драники на сковороду и обжарьте их до золотистого цвета с двух сторон. После жарки выложите картофельные блины на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний жир.

Подавать драники следует со сметаной или грибной подливкой.