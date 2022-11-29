За традиційними рецептами дерунів в масу потрібно додати трохи борошна, щоб млинці не розвалювалися на сковорідці та тримали форму. Однак можна обійтися і без цього інгредієнта. Ба більше – може виявитися, що деруни вийдуть навіть смачнішими за традиційні.
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До маси потрібно лише додати більше яєць, а смажити деруни слід на дуже гарячій олії. Завдяки цьому вони не розваляться, а будуть надзвичайно хрусткими, ніжними та легкими. Однак пам'ятайте, що маса для таких дерунів не може довго стояти – їх слід смажити відразу після змішування інгредієнтів. Якщо у вас залишилося тісто і ви хочете його використати наступного дня, то вам таки потрібно буде додати в нього трохи борошна перед смаженням.
Рецепт дерунів без борошна
Час: 1 година
Порцій: 4
Традиційна страва у новому виконанні / Фото przyslij przepis
Інгредієнти:
- 1 кілограм картоплі;
- 2 яйця;
- 2 цибулини;
- 2 столові ложки сметани (18%);
- сіль;
- перець.
Приготування:
- Картоплю і цибулю очистіть і натріть на дрібній тертці.
- Помістіть отриману масу на дрібне сито і почекайте, щоб зцідилася зайва рідина.
- Перекладіть масу з сита в миску. Додайте 2 яйця і 2 столові ложки сметани. Додайте кілька щіпок солі та перцю, перемішайте.
- Розігрійте олію у великій сковорідці.
- Ложкою викладіть деруни на пательню і обсмажте їх до золотистого кольору з двох сторін.
- Після смаження викладіть картопляні млинці на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб забрати зайвий жир.
Подавати деруни варто зі сметаною або грибною підливкою.