За традиційними рецептами дерунів в масу потрібно додати трохи борошна, щоб млинці не розвалювалися на сковорідці та тримали форму. Однак можна обійтися і без цього інгредієнта. Ба більше – може виявитися, що деруни вийдуть навіть смачнішими за традиційні.

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До маси потрібно лише додати більше яєць, а смажити деруни слід на дуже гарячій олії. Завдяки цьому вони не розваляться, а будуть надзвичайно хрусткими, ніжними та легкими. Однак пам'ятайте, що маса для таких дерунів не може довго стояти – їх слід смажити відразу після змішування інгредієнтів. Якщо у вас залишилося тісто і ви хочете його використати наступного дня, то вам таки потрібно буде додати в нього трохи борошна перед смаженням.

Рецепт дерунів без борошна

Час: 1 година

Порцій: 4

Традиційна страва у новому виконанні / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

1 кілограм картоплі;

2 яйця;

2 цибулини;

2 столові ложки сметани (18%);

сіль;

перець.

Приготування:

Картоплю і цибулю очистіть і натріть на дрібній тертці. Помістіть отриману масу на дрібне сито і почекайте, щоб зцідилася зайва рідина. Перекладіть масу з сита в миску. Додайте 2 яйця і 2 столові ложки сметани. Додайте кілька щіпок солі та перцю, перемішайте. Розігрійте олію у великій сковорідці. Ложкою викладіть деруни на пательню і обсмажте їх до золотистого кольору з двох сторін. Після смаження викладіть картопляні млинці на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб забрати зайвий жир.

Подавати деруни варто зі сметаною або грибною підливкою.