Как приготовить драники без грамма муки: рецепт вас точно удивит

29 ноября 2022 , 19:45
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Источник:

przyslij przepis

Это удивит многих, но драники можно приготовить без муки. Они получатся особенно хрустящими и ничем не будут отличаться от классического рецепта.

По традиционным рецептам дерунов в массу нужно добавить немного муки, чтобы блины не разваливались на сковороде и держали форму. Однако можно обойтись и без этого ингредиента. Более того – может оказаться, что деруны получатся даже вкуснее традиционных.

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К массе нужно добавить только больше яиц, а жарить деруны следует на очень горячем масле. Благодаря этому они не развалятся, а будут очень хрустящими, нежными и легкими. Однако помните, что масса для таких дерунов не может долго стоять – их следует жарить сразу после смешивания ингредиентов. Если у вас осталось тесто и вы хотите его использовать на следующий день, то вам нужно будет добавить в него немного муки перед жаркой.

Рецепт дерунов без муки

Время: 1 час
Порций: 4

Традиационное блюдо в новом исполнении / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

  • 1 килограмм картофеля;
  • 2 яйца;
  • 2 луковицы;
  • 2 столовых ложки сметаны (18%);
  • соль;
  • перец.

Приготовление:

  1. Картофель и лук очистите и натрите на мелкой терке.
  2. Поместите полученную массу на мелкое сито и подождите, чтобы сцедилась лишняя жидкость.
  3. Переложите массу из сита в миску. Добавьте 2 яйца и 2 столовые ложки сметаны. Добавьте несколько щепоток соли и перца, перемешайте.
  4. Разогрейте растительное масло в большой сковородке.
  5. Ложкой выложите драники на сковороду и обжарьте их до золотистого цвета с двух сторон.
  6. После жарки выложите картофельные блины на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний жир.

Подавать драники следует со сметаной или грибной подливкой.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська