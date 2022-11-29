Как приготовить драники без грамма муки: рецепт вас точно удивит
Источник:przyslij przepis
Это удивит многих, но драники можно приготовить без муки. Они получатся особенно хрустящими и ничем не будут отличаться от классического рецепта.
По традиционным рецептам дерунов в массу нужно добавить немного муки, чтобы блины не разваливались на сковороде и держали форму. Однако можно обойтись и без этого ингредиента. Более того – может оказаться, что деруны получатся даже вкуснее традиционных.
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К массе нужно добавить только больше яиц, а жарить деруны следует на очень горячем масле. Благодаря этому они не развалятся, а будут очень хрустящими, нежными и легкими. Однако помните, что масса для таких дерунов не может долго стоять – их следует жарить сразу после смешивания ингредиентов. Если у вас осталось тесто и вы хотите его использовать на следующий день, то вам нужно будет добавить в него немного муки перед жаркой.
Рецепт дерунов без муки
Время: 1 час
Порций: 4
Ингредиенты:
- 1 килограмм картофеля;
- 2 яйца;
- 2 луковицы;
- 2 столовых ложки сметаны (18%);
- соль;
- перец.
Приготовление:
- Картофель и лук очистите и натрите на мелкой терке.
- Поместите полученную массу на мелкое сито и подождите, чтобы сцедилась лишняя жидкость.
- Переложите массу из сита в миску. Добавьте 2 яйца и 2 столовые ложки сметаны. Добавьте несколько щепоток соли и перца, перемешайте.
- Разогрейте растительное масло в большой сковородке.
- Ложкой выложите драники на сковороду и обжарьте их до золотистого цвета с двух сторон.
- После жарки выложите картофельные блины на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний жир.
Подавать драники следует со сметаной или грибной подливкой.