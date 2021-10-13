Полезный кабачковый торт, который можно есть на диете

13 октября 2021 , 16:33
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Если вы обожаете кабачки, как и мы, обязательно попробуйте этот торт. Он быстрый и легкий в приготовлении, а нежная начинка из сыра делает его еще и нежным и сочным.

Из кабачков можно приготовить что угодно: сладкие оладьи, пикантное рагу или рулетики с овощами. Мы подготовили для вас рецепт кабачкового торта с сочной начинкой. Он точно понравится всей вашей семье, а еще не навредит фигуре.

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Полезный кабачковый торт

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Кабачковый торт / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
– 200 г кабачка;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 20 г цельнозерновой муки;
– 50 г помидора;
– 30 г твердого сыра;
– 30 г греческого йогурта;
– 5 г зеленого лука;
– 5 г укропа;
– 3 г чеснока;
– 2 г соли.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте кабачок, натрите его на грубой терке и отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости.
  1. Смешайте его с яйцом, солью и вымешайте ложкой.


Кабачковый торт / Фото Fat Killers

  1. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте кабачковые блины с обеих сторон. Переворачивать удобно с помощью тарелки.
  1. Для приготовления начинки нарежьте кубиками помидоры, сыр натрите на грубой терке.
  1. Измельчите зелень, лук и чеснок. Смешайте все ингредиенты для начинки.


Кабачковый торт / Фото Fat Killers

  1. Готовый кабачковый блин разрежьте на 4 части, смажьте начинкой и сложите в торт.
  1. Кабачковый торт готов. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак