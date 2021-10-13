Полезный кабачковый торт, который можно есть на диете

Если вы обожаете кабачки, как и мы, обязательно попробуйте этот торт. Он быстрый и легкий в приготовлении, а нежная начинка из сыра делает его еще и нежным и сочным.

Из кабачков можно приготовить что угодно: сладкие оладьи, пикантное рагу или рулетики с овощами. Мы подготовили для вас рецепт кабачкового торта с сочной начинкой. Он точно понравится всей вашей семье, а еще не навредит фигуре.

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Полезный кабачковый торт

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Кабачковый торт / Фото Fat Killers

Приготовление:

Тщательно помойте кабачок, натрите его на грубой терке и отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Смешайте его с яйцом, солью и вымешайте ложкой.

– 200 г кабачка;– 1 сырое куриное яйцо;– 20 г цельнозерновой муки;– 50 г помидора;– 30 г твердого сыра;– 30 г греческого йогурта;– 5 г зеленого лука;– 5 г укропа;– 3 г чеснока;– 2 г соли.



Кабачковый торт / Фото Fat Killers

Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте кабачковые блины с обеих сторон. Переворачивать удобно с помощью тарелки.

Для приготовления начинки нарежьте кубиками помидоры, сыр натрите на грубой терке.

Измельчите зелень, лук и чеснок. Смешайте все ингредиенты для начинки.



Кабачковый торт / Фото Fat Killers

Готовый кабачковый блин разрежьте на 4 части, смажьте начинкой и сложите в торт.