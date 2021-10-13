Полезный кабачковый торт, который можно есть на диете
13 октября 2021 , 16:33Читати новину українською
Источник:инстаграм Fat Killers
Если вы обожаете кабачки, как и мы, обязательно попробуйте этот торт. Он быстрый и легкий в приготовлении, а нежная начинка из сыра делает его еще и нежным и сочным.
Из кабачков можно приготовить что угодно: сладкие оладьи, пикантное рагу или рулетики с овощами. Мы подготовили для вас рецепт кабачкового торта с сочной начинкой. Он точно понравится всей вашей семье, а еще не навредит фигуре.
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Полезный кабачковый торт
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Кабачковый торт / Фото Fat Killers
– 200 г кабачка;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 20 г цельнозерновой муки;
– 50 г помидора;
– 30 г твердого сыра;
– 30 г греческого йогурта;
– 5 г зеленого лука;
– 5 г укропа;
– 3 г чеснока;
– 2 г соли.
Приготовление:
- Тщательно помойте кабачок, натрите его на грубой терке и отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости.
- Смешайте его с яйцом, солью и вымешайте ложкой.
Кабачковый торт / Фото Fat Killers
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте кабачковые блины с обеих сторон. Переворачивать удобно с помощью тарелки.
- Для приготовления начинки нарежьте кубиками помидоры, сыр натрите на грубой терке.
- Измельчите зелень, лук и чеснок. Смешайте все ингредиенты для начинки.
Кабачковый торт / Фото Fat Killers
- Готовый кабачковый блин разрежьте на 4 части, смажьте начинкой и сложите в торт.
- Кабачковый торт готов. Приятного аппетита!