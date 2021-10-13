З кабачків можна приготувати будь-що: солодкі оладки, пікантне рагу чи рулетики з овочами. Ми підготували для вас рецепт кабачкового торта з соковитою начинкою. Він точно сподобається всій вашій родині, а ще не зашкодить фігурі.
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Корисний кабачковий торт
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Кабачковий торт / Фото Fat Killers
Приготування:
- Ретельно помийте кабачок, натріть його на грубій тертці та відіжміть, щоб позбутися зайвої рідини.
- Змішайте його з яйцем, сіллю і вимішайте ложкою.
Кабачковий торт / Фото Fat Killers
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте кабачкові млинці з обох сторін. Перевертати зручно за допомогою тарілки.
- Для приготування начинки наріжте кубиками помідори, сир натріть на грубій тертці.
- Подрібніть зелень, цибулю та часник. Змішайте всі інгредієнти для начинки.
Кабачковий торт / Фото Fat Killers
- Готовий кабачковий млинець розріжте на 4 частини, змастіть начинкою та складіть в торт.
- Кабачковий торт готовий. Смачного!