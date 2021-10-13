Из кабачков можно приготовить что угодно: сладкие оладьи, пикантное рагу или рулетики с овощами. Мы подготовили для вас рецепт кабачкового торта с сочной начинкой. Он точно понравится всей вашей семье, а еще не навредит фигуре.
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Полезный кабачковый торт
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Кабачковый торт / Фото Fat Killers
Приготовление:
- Тщательно помойте кабачок, натрите его на грубой терке и отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости.
- Смешайте его с яйцом, солью и вымешайте ложкой.
Кабачковый торт / Фото Fat Killers
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте кабачковые блины с обеих сторон. Переворачивать удобно с помощью тарелки.
- Для приготовления начинки нарежьте кубиками помидоры, сыр натрите на грубой терке.
- Измельчите зелень, лук и чеснок. Смешайте все ингредиенты для начинки.
Кабачковый торт / Фото Fat Killers
- Готовый кабачковый блин разрежьте на 4 части, смажьте начинкой и сложите в торт.
- Кабачковый торт готов. Приятного аппетита!