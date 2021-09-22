Полезный завтрак для всей семьи: рецепт чиа-пудинга с малиной и персиком

Утром не слишком хочется что-то готовить и мы часто ищем рецепты быстрых завтраков, чтобы немного дольше понежиться в постели, а не готовить на кухне. Талантливая украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом любимого завтрака – чиа-пудинга с персиками и малиной, который сэкономит вам немного времени.

Однообразные утренние завтраки, как омлет, блины, сырники со временем надоедают, да и на их приготовление утром уходит немало времени. Лиза Глинская предлагает приготовить вкусный и полезный чиа-пудинг еще с вечера (за ночь он набухнет), а утром нужно только нарезать любимые ягоды или фрукты и готово!

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Рецепт чиа-пудинга

Время : 11:00

: 11:00 Порции: 4 – 6



Чиа-пудинг от Глинской / Фото со страницы кондитерки

– 400 мл кокосового молока (апельсиновый сок или греческий йогурт);– 40 г семян чиа;– 20 г меда или кокосового сахара;– персики;– малина.

Приготовление:

Залейте семена чиа кокосовым молоком, апельсиновым соком или греческим йогуртом на выбор, тщательно перемешайте ингредиенты.



Приготовление завтрака / Скриншот с видео

Добавьте к ним подсластитель: мед или кокосовый сахар и снова перемешайте.



Приготовление завтрака / Скриншот с видео

Накройте миску слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 8 – 10 часов.

Мелко нарежьте персики кубиками.



Приготовление завтрака / Скриншот с видео

Подготовьте стаканы для чиа-пудинга. Разложите его в них, сверху выложите нарезанные персики, потом снова несколько ложек пудинга. Украсьте блюдо малиной.



Приготовление завтрака / Скриншот с видео

Полезный и сытный завтрак готов. Приятного аппетита!

Рецепт чиа-пудинга с малиной и персиком – видео:​