Полезный завтрак для всей семьи: рецепт чиа-пудинга с малиной и персиком
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Утром не слишком хочется что-то готовить и мы часто ищем рецепты быстрых завтраков, чтобы немного дольше понежиться в постели, а не готовить на кухне. Талантливая украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом любимого завтрака – чиа-пудинга с персиками и малиной, который сэкономит вам немного времени.
Однообразные утренние завтраки, как омлет, блины, сырники со временем надоедают, да и на их приготовление утром уходит немало времени. Лиза Глинская предлагает приготовить вкусный и полезный чиа-пудинг еще с вечера (за ночь он набухнет), а утром нужно только нарезать любимые ягоды или фрукты и готово!
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Рецепт чиа-пудинга
- Время: 11:00
- Порции: 4 – 6
Чиа-пудинг от Глинской / Фото со страницы кондитерки
– 400 мл кокосового молока (апельсиновый сок или греческий йогурт);
– 40 г семян чиа;
– 20 г меда или кокосового сахара;
– персики;
– малина.
Приготовление:
- Залейте семена чиа кокосовым молоком, апельсиновым соком или греческим йогуртом на выбор, тщательно перемешайте ингредиенты.
Приготовление завтрака / Скриншот с видео
- Добавьте к ним подсластитель: мед или кокосовый сахар и снова перемешайте.
Приготовление завтрака / Скриншот с видео
- Накройте миску слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 8 – 10 часов.
- Мелко нарежьте персики кубиками.
Приготовление завтрака / Скриншот с видео
- Подготовьте стаканы для чиа-пудинга. Разложите его в них, сверху выложите нарезанные персики, потом снова несколько ложек пудинга. Украсьте блюдо малиной.
Приготовление завтрака / Скриншот с видео
- Полезный и сытный завтрак готов. Приятного аппетита!
Рецепт чиа-пудинга с малиной и персиком – видео: