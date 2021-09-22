Однообразные утренние завтраки, как омлет, блины, сырники со временем надоедают, да и на их приготовление утром уходит немало времени. Лиза Глинская предлагает приготовить вкусный и полезный чиа-пудинг еще с вечера (за ночь он набухнет), а утром нужно только нарезать любимые ягоды или фрукты и готово!

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Рецепт чиа-пудинга

  • Время: 11:00
  • Порции: 4 – 6


Чиа-пудинг от Глинской / Фото со страницы кондитерки

Приготовление:

  1. Залейте семена чиа кокосовым молоком, апельсиновым соком или греческим йогуртом на выбор, тщательно перемешайте ингредиенты.


Приготовление завтрака / Скриншот с видео

  1. Добавьте к ним подсластитель: мед или кокосовый сахар и снова перемешайте.


Приготовление завтрака / Скриншот с видео

  1. Накройте миску слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 8 – 10 часов.
  1. Мелко нарежьте персики кубиками.


Приготовление завтрака / Скриншот с видео

  1. Подготовьте стаканы для чиа-пудинга. Разложите его в них, сверху выложите нарезанные персики, потом снова несколько ложек пудинга. Украсьте блюдо малиной.


Приготовление завтрака / Скриншот с видео

  1. Полезный и сытный завтрак готов. Приятного аппетита!

Рецепт чиа-пудинга с малиной и персиком – видео:​