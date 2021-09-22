Утром не слишком хочется что-то готовить и мы часто ищем рецепты быстрых завтраков, чтобы немного дольше понежиться в постели, а не готовить на кухне. Талантливая украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом любимого завтрака – чиа-пудинга с персиками и малиной, который сэкономит вам немного времени.