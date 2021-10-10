Полосатый кекс: рецепт выпечки с тыквой и шоколадом, которая получается всегда
10 октября 2021 , 15:11Читати новину українською
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Обязательно приготовьте этот домашний кекс, ведь он не только вкусный, но и легкий в приготовлении. Автор рецепта уверяет, что он получится у вас с первого раза!
Ничто так не смакует, как домашняя выпечка. Украинская блогерша Яна Станишевская поделилась с читателями на своей странице в инстаграме рецептом полосатого кекса с шоколадом и тыквой, который точно вам понравится.
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Он легок в приготовлении и не требует особых навыков в кулинарии.
Рецепт полосатого (мраморного) кекса
- Время: 80 минут
- Порции: 4
Полосатый кекс / Фото Яны Станишевской
– 100 г сливочного масла;
– 200 г сахара;
– 2 шт. сырых куриных яиц;
– 2 ст. л. сметаны;
– 3 ст. л. какао;
– 220 г муки;
– 1 ч. Л. разрыхлителя;
– ¼ ч. Л. соды;
– ванильный сахар;
– соль.
Для тыквенного теста:
– 200 г тыквенного пюре;
– 120 г сахара;
– 2 шт. сырых куриных яиц;
– 80 мл масла;
– цедра апельсина;
– 250 г муки;
– 1 ч. л. разрыхлителя;
– ¼ ч. л. соды;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Розигритйе духовку до 165 градусов.
- Смажьте форму для выпекания сливочным маслом.
- Для приготовления шоколадного теста в отдельной посуде смешайте все сухие ингредиенты.
- Взбейте масло с сахаром, по одному добавляйте яйца. Влейте сметану и перемешайте.
- Всыпьте сухие ингредиенты и перемешайте тесто до однородной консистенции.
- Для приготовления тыквенного теста смешайте тыквенное пюре с сахаром, яйцами и маслом, добавьте цедру апельсина.
- Смешайте все сухие ингредиенты и добавьте к смеси. Осторожно перемешайте ложкой до однородной консистенции теста.
- Поочередно выложите в форму для выпекания два теста.
Полосатый кекс / Фото Яны Станишевской
- Отправьте полосатый кекс выпекаться в духовке в течение 60 минут.
- Готовую выпечку выньте из формы и оставьте остывать на решетке.
- Полейте выпечку карамелью, шоколадом или другим любимым сиропом и подавайте к столу. Приятного аппетита!