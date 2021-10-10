Полосатый кекс: рецепт выпечки с тыквой и шоколадом, которая получается всегда

Обязательно приготовьте этот домашний кекс, ведь он не только вкусный, но и легкий в приготовлении. Автор рецепта уверяет, что он получится у вас с первого раза!

Ничто так не смакует, как домашняя выпечка. Украинская блогерша Яна Станишевская поделилась с читателями на своей странице в инстаграме рецептом полосатого кекса с шоколадом и тыквой, который точно вам понравится.

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Он легок в приготовлении и не требует особых навыков в кулинарии.

Рецепт полосатого (мраморного) кекса

Время : 80 минут

: 80 минут Порции: 4



Полосатый кекс / Фото Яны Станишевской

– 100 г сливочного масла;– 200 г сахара;– 2 шт. сырых куриных яиц;– 2 ст. л. сметаны;– 3 ст. л. какао;– 220 г муки;– 1 ч. Л. разрыхлителя;– ¼ ч. Л. соды;– ванильный сахар;– соль.– 200 г тыквенного пюре;– 120 г сахара;– 2 шт. сырых куриных яиц;– 80 мл масла;– цедра апельсина;– 250 г муки;– 1 ч. л. разрыхлителя;– ¼ ч. л. соды;– щепотка соли.

Приготовление:

Розигритйе духовку до 165 градусов. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом. Для приготовления шоколадного теста в отдельной посуде смешайте все сухие ингредиенты. Взбейте масло с сахаром, по одному добавляйте яйца. Влейте сметану и перемешайте. Всыпьте сухие ингредиенты и перемешайте тесто до однородной консистенции. Для приготовления тыквенного теста смешайте тыквенное пюре с сахаром, яйцами и маслом, добавьте цедру апельсина. Смешайте все сухие ингредиенты и добавьте к смеси. Осторожно перемешайте ложкой до однородной консистенции теста. Поочередно выложите в форму для выпекания два теста.



Полосатый кекс / Фото Яны Станишевской