Ніщо так не смакує, як домашня випічка. Українська блогерка Яна Станішевська поділилася з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом смугастого кексу з шоколадом та гарбузом, який точно вам сподобається.

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Він легкий у приготуванні та не потребує особливих навичок у кулінарії.

Рецепт смугастого (мармурового) кексу

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 4



Смугастий кекс / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти для шоколадного тіста:

– 100 г вершкового масла;

– 200 г цукру;

– 2 шт. сирих курячих яєць;

– 2 ст. л. сметани;

– 3 ст. л. какао;

– 220 г борошна;

– 1 ч. л. розпушувача;

– ¼ ч. л. соди;

– ванільний цукор;

– сіль.

Для гарбузового тіста:

– 200 г гарбузового пюре;

– 120 г цукру;

– 2 шт. сирих курячих яєць;

– 80 мл олії;

– цедра апельсина;

– 250 г борошна;

– 1 ч. л. розпушувача;

– ¼ ч. л. соди;

– дрібка солі.

Приготування:

Розігрітйе духовку до 165 градусів.

Змастіть форму для випікання вершковим маслом.

Для приготування шоколадного тіста в окремому посуді змішайте всі сухі інгредієнти.

Збийте масло з цукром, по одному додавайте яйця. Влийте сметану та перемішайте.

Всипте сухі інгредієнти та перемішайте тісто до однорідної консистенції.

Для приготування гарбузового тіста змішайте гарбузове пюре з цукром, яйцями та олією, додайте цедру апельсина.

Змішайте всі сухі інгредієнти та додайте до суміші. Обережно перемішайте ложкою до однорідної консистенції тіста.

Почергово викладіть у форму для випікання два тіста.



Смугастий кекс / Фото Яни Станішевської

Відправте смугастий кекс випікатися в духовці протягом 60 хвилин.

Готову випічку вийміть з форми та залишіть охолоджуватися на решітці.