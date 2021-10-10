Ніщо так не смакує, як домашня випічка. Українська блогерка Яна Станішевська поділилася з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом смугастого кексу з шоколадом та гарбузом, який точно вам сподобається.
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Він легкий у приготуванні та не потребує особливих навичок у кулінарії.
Рецепт смугастого (мармурового) кексу
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
Смугастий кекс / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- Розігрітйе духовку до 165 градусів.
- Змастіть форму для випікання вершковим маслом.
- Для приготування шоколадного тіста в окремому посуді змішайте всі сухі інгредієнти.
- Збийте масло з цукром, по одному додавайте яйця. Влийте сметану та перемішайте.
- Всипте сухі інгредієнти та перемішайте тісто до однорідної консистенції.
- Для приготування гарбузового тіста змішайте гарбузове пюре з цукром, яйцями та олією, додайте цедру апельсина.
- Змішайте всі сухі інгредієнти та додайте до суміші. Обережно перемішайте ложкою до однорідної консистенції тіста.
- Почергово викладіть у форму для випікання два тіста.
Смугастий кекс / Фото Яни Станішевської
- Відправте смугастий кекс випікатися в духовці протягом 60 хвилин.
- Готову випічку вийміть з форми та залишіть охолоджуватися на решітці.
- Полийте випічку карамеллю, шоколадом або іншим улюбленим сиропом та подавайте до столу. Смачного!