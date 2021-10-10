Ніщо так не смакує, як домашня випічка. Українська блогерка Яна Станішевська поділилася з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом смугастого кексу з шоколадом та гарбузом, який точно вам сподобається.

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Він легкий у приготуванні та не потребує особливих навичок у кулінарії.

Рецепт смугастого (мармурового) кексу

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 4


Смугастий кекс / Фото Яни Станішевської

Приготування:

  1. Розігрітйе духовку до 165 градусів.
  1. Змастіть форму для випікання вершковим маслом.
  1. Для приготування шоколадного тіста в окремому посуді змішайте всі сухі інгредієнти.
  1. Збийте масло з цукром, по одному додавайте яйця. Влийте сметану та перемішайте.
  1. Всипте сухі інгредієнти та перемішайте тісто до однорідної консистенції.
  1. Для приготування гарбузового тіста змішайте гарбузове пюре з цукром, яйцями та олією, додайте цедру апельсина.
  1. Змішайте всі сухі інгредієнти та додайте до суміші. Обережно перемішайте ложкою до однорідної консистенції тіста.
  1. Почергово викладіть у форму для випікання два тіста.


Смугастий кекс / Фото Яни Станішевської

  1. Відправте смугастий кекс випікатися в духовці протягом 60 хвилин.
  1. Готову випічку вийміть з форми та залишіть охолоджуватися на решітці.
  1. Полийте випічку карамеллю, шоколадом або іншим улюбленим сиропом та подавайте до столу. Смачного!