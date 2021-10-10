Ничто так не смакует, как домашняя выпечка. Украинская блогерша Яна Станишевская поделилась с читателями на своей странице в инстаграме рецептом полосатого кекса с шоколадом и тыквой, который точно вам понравится.

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Он легок в приготовлении и не требует особых навыков в кулинарии.

Рецепт полосатого (мраморного) кекса

Время : 80 минут

: 80 минут Порции: 4



Полосатый кекс / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты для шоколадного теста:

– 100 г сливочного масла;

– 200 г сахара;

– 2 шт. сырых куриных яиц;

– 2 ст. л. сметаны;

– 3 ст. л. какао;

– 220 г муки;

– 1 ч. Л. разрыхлителя;

– ¼ ч. Л. соды;

– ванильный сахар;

– соль.

Для тыквенного теста:

– 200 г тыквенного пюре;

– 120 г сахара;

– 2 шт. сырых куриных яиц;

– 80 мл масла;

– цедра апельсина;

– 250 г муки;

– 1 ч. л. разрыхлителя;

– ¼ ч. л. соды;

– щепотка соли.

Приготовление:

Розигритйе духовку до 165 градусов. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом. Для приготовления шоколадного теста в отдельной посуде смешайте все сухие ингредиенты. Взбейте масло с сахаром, по одному добавляйте яйца. Влейте сметану и перемешайте. Всыпьте сухие ингредиенты и перемешайте тесто до однородной консистенции. Для приготовления тыквенного теста смешайте тыквенное пюре с сахаром, яйцами и маслом, добавьте цедру апельсина. Смешайте все сухие ингредиенты и добавьте к смеси. Осторожно перемешайте ложкой до однородной консистенции теста. Поочередно выложите в форму для выпекания два теста.



Полосатый кекс / Фото Яны Станишевской