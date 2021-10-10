Ничто так не смакует, как домашняя выпечка. Украинская блогерша Яна Станишевская поделилась с читателями на своей странице в инстаграме рецептом полосатого кекса с шоколадом и тыквой, который точно вам понравится.

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Он легок в приготовлении и не требует особых навыков в кулинарии.

Рецепт полосатого (мраморного) кекса

  • Время: 80 минут
  • Порции: 4


Полосатый кекс / Фото Яны Станишевской

Приготовление:

  1. Розигритйе духовку до 165 градусов.
  2. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом.
  3. Для приготовления шоколадного теста в отдельной посуде смешайте все сухие ингредиенты.
  4. Взбейте масло с сахаром, по одному добавляйте яйца. Влейте сметану и перемешайте.
  5. Всыпьте сухие ингредиенты и перемешайте тесто до однородной консистенции.
  6. Для приготовления тыквенного теста смешайте тыквенное пюре с сахаром, яйцами и маслом, добавьте цедру апельсина.
  7. Смешайте все сухие ингредиенты и добавьте к смеси. Осторожно перемешайте ложкой до однородной консистенции теста.
  8. Поочередно выложите в форму для выпекания два теста.


Полосатый кекс / Фото Яны Станишевской

  1. Отправьте полосатый кекс выпекаться в духовке в течение 60 минут.
  2. Готовую выпечку выньте из формы и оставьте остывать на решетке.
  3. Полейте выпечку карамелью, шоколадом или другим любимым сиропом и подавайте к столу. Приятного аппетита!