Ничто так не смакует, как домашняя выпечка. Украинская блогерша Яна Станишевская поделилась с читателями на своей странице в инстаграме рецептом полосатого кекса с шоколадом и тыквой, который точно вам понравится.
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Он легок в приготовлении и не требует особых навыков в кулинарии.
Рецепт полосатого (мраморного) кекса
- Время: 80 минут
- Порции: 4
Полосатый кекс / Фото Яны Станишевской
Приготовление:
- Розигритйе духовку до 165 градусов.
- Смажьте форму для выпекания сливочным маслом.
- Для приготовления шоколадного теста в отдельной посуде смешайте все сухие ингредиенты.
- Взбейте масло с сахаром, по одному добавляйте яйца. Влейте сметану и перемешайте.
- Всыпьте сухие ингредиенты и перемешайте тесто до однородной консистенции.
- Для приготовления тыквенного теста смешайте тыквенное пюре с сахаром, яйцами и маслом, добавьте цедру апельсина.
- Смешайте все сухие ингредиенты и добавьте к смеси. Осторожно перемешайте ложкой до однородной консистенции теста.
- Поочередно выложите в форму для выпекания два теста.
Полосатый кекс / Фото Яны Станишевской
- Отправьте полосатый кекс выпекаться в духовке в течение 60 минут.
- Готовую выпечку выньте из формы и оставьте остывать на решетке.
- Полейте выпечку карамелью, шоколадом или другим любимым сиропом и подавайте к столу. Приятного аппетита!