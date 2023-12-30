Просто тает во рту: рецепт идеального сырника от Лилии Цвит
30 декабря 2023, 17:10Читати новину українською
Источник:"Хозяйка"
Сырник – любимое блюдо многих. Попробуйте приготовить его по рецепту известной кулинарки Лилии Цвит – десерт получится вкусным и воздушным.
Этот польский сырник достаточно прост в приготовлении. Кроме того, ингредиенты доступны и неприхотливы.
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Рецепт сырника от Лилии Цвит
- Время: 3 часа 30 минут
- Порций: 10
Ингредиенты для теста:
– 3 стакана муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 250 граммов маргарина;
– 4 яйца;
– 1 стакан сахара;
– 2 столовые ложки какао.
Творожная прослойка:
– 2 килограмма кисломолочного сыра;
– 8 яиц;
– 2 стакана сахара;
– 200 граммов масла;
– 2 упаковки ванильного пудинга;
– цедра из половины лимона.
Приготовление:
- В миске смешайте муку, разрыхлитель и маргарин. Добавить яйца и сахар, замесите густое тесто.
- Разделите тесто на две части. К одной добавьте какао и замешайте.
- Разделите светлое и темное тесто на две части. Заверните в пищевую пленку и отправьте в морозильную камеру на 2 часа.
- Тем временем взбейте масло блендером. Затем всыпьте сахар и постепенно введите желтки. После этого добавьте творог.
- Отдельно взбейте белки с сахаром в густую пену, добавьте в творог и перемешайте ложкой. В массу добавьте цедру половины лимона и ванильный пудинг. Перемешайте.
- На дно формы застелите пергамент и натрите на терке одну часть светлого теста и одну темного. Вылейте творожную массу и разровняйте.
- Сверху натрите на терке еще 2 части теста. Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 1 час.