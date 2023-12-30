Просто тает во рту: рецепт идеального сырника от Лилии Цвит

30 декабря 2023, 17:10
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Источник:

"Хозяйка"

Сырник – любимое блюдо многих. Попробуйте приготовить его по рецепту известной кулинарки Лилии Цвит – десерт получится вкусным и воздушным.

Этот польский сырник достаточно прост в приготовлении. Кроме того, ингредиенты доступны и неприхотливы.

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Рецепт сырника от Лилии Цвит

  • Время: 3 часа 30 минут
  • Порций: 10

Ингредиенты для теста:
– 3 стакана муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 250 граммов маргарина;
– 4 яйца;
– 1 стакан сахара;
– 2 столовые ложки какао.

Творожная прослойка:
– 2 килограмма кисломолочного сыра;
– 8 яиц;
– 2 стакана сахара;
– 200 граммов масла;
– 2 упаковки ванильного пудинга;
– цедра из половины лимона.

Приготовление:

  1. В миске смешайте муку, разрыхлитель и маргарин. Добавить яйца и сахар, замесите густое тесто.
  2. Разделите тесто на две части. К одной добавьте какао и замешайте.
  3. Разделите светлое и темное тесто на две части. Заверните в пищевую пленку и отправьте в морозильную камеру на 2 часа.
  4. Тем временем взбейте масло блендером. Затем всыпьте сахар и постепенно введите желтки. После этого добавьте творог.
  5. Отдельно взбейте белки с сахаром в густую пену, добавьте в творог и перемешайте ложкой. В массу добавьте цедру половины лимона и ванильный пудинг. Перемешайте.
  6. На дно формы застелите пергамент и натрите на терке одну часть светлого теста и одну темного. Вылейте творожную массу и разровняйте.
  7. Сверху натрите на терке еще 2 части теста. Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 1 час.
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Автор: Ольга Котів