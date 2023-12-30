Этот польский сырник достаточно прост в приготовлении. Кроме того, ингредиенты доступны и неприхотливы.
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Рецепт сырника от Лилии Цвит
- Время: 3 часа 30 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- В миске смешайте муку, разрыхлитель и маргарин. Добавить яйца и сахар, замесите густое тесто.
- Разделите тесто на две части. К одной добавьте какао и замешайте.
- Разделите светлое и темное тесто на две части. Заверните в пищевую пленку и отправьте в морозильную камеру на 2 часа.
- Тем временем взбейте масло блендером. Затем всыпьте сахар и постепенно введите желтки. После этого добавьте творог.
- Отдельно взбейте белки с сахаром в густую пену, добавьте в творог и перемешайте ложкой. В массу добавьте цедру половины лимона и ванильный пудинг. Перемешайте.
- На дно формы застелите пергамент и натрите на терке одну часть светлого теста и одну темного. Вылейте творожную массу и разровняйте.
- Сверху натрите на терке еще 2 части теста. Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 1 час.