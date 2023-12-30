Этот польский сырник достаточно прост в приготовлении. Кроме того, ингредиенты доступны и неприхотливы.

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Рецепт сырника от Лилии Цвит

Время : 3 часа 30 минут

: 3 часа 30 минут Порций: 10

Ингредиенты для теста:

– 3 стакана муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 250 граммов маргарина;

– 4 яйца;

– 1 стакан сахара;

– 2 столовые ложки какао. Творожная прослойка:

– 2 килограмма кисломолочного сыра;

– 8 яиц;

– 2 стакана сахара;

– 200 граммов масла;

– 2 упаковки ванильного пудинга;

– цедра из половины лимона.

Приготовление:

В миске смешайте муку, разрыхлитель и маргарин. Добавить яйца и сахар, замесите густое тесто. Разделите тесто на две части. К одной добавьте какао и замешайте. Разделите светлое и темное тесто на две части. Заверните в пищевую пленку и отправьте в морозильную камеру на 2 часа. Тем временем взбейте масло блендером. Затем всыпьте сахар и постепенно введите желтки. После этого добавьте творог. Отдельно взбейте белки с сахаром в густую пену, добавьте в творог и перемешайте ложкой. В массу добавьте цедру половины лимона и ванильный пудинг. Перемешайте. На дно формы застелите пергамент и натрите на терке одну часть светлого теста и одну темного. Вылейте творожную массу и разровняйте. Сверху натрите на терке еще 2 части теста. Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 1 час.

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