Цей польський сирник – досить простий у приготуванні. Окрім того, інгредієнти є доступними та невибагливими.

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Рецепт сирника від Лілії Цвіт

Час : 3 години 30 хвилин

: 3 години 30 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти для тіста:

– 3 склянки борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 250 грамів маргарину;

– 4 яйця;

– 1 склянка цукру;

– 2 столові ложки какао. Сирний шар:

– 2 кілограми кисломолочного сиру;

– 8 яєць;

– 2 склянки цукру;

– 200 грамів масла;

– 2 упаковки ванільного пудингу;

– цедра з половини лимона.

Приготування:

У мисці змішайте борошно, розпушувач та маргарин. Додайте яйця і цукор, замісіть густе тісто. Поділіть тісто на дві частини. До однієї додайте какао та замішайте. Поділіть світле та темне тісто на 2 частини. Загорніть у харчову плівку та відправте у морозильну камеру на 2 години. Тим часом збийте блендером масло. Потім всипте цукор та поступово введіть жовтки. Після цього додайте сир. Окремо збийте білки з цукром до густої піни, додайте їх до сиру та перемішайте ложкою. До маси додайте цедру з половини лимона та ванільний пудинг. Перемішайте. На дно форми застеліть пергамент та натріть на терці одну частину світлого тіста та одну частину темного. Вилийте сирну масу та розрівняйте. Зверху натріть на терці ще 2 частини тіста. Відправте у духовку, розігріту до 200 градусів, на 1 годину.

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