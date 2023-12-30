Цей польський сирник – досить простий у приготуванні. Окрім того, інгредієнти є доступними та невибагливими.
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Рецепт сирника від Лілії Цвіт
- Час: 3 години 30 хвилин
- Порцій: 10
Приготування:
- У мисці змішайте борошно, розпушувач та маргарин. Додайте яйця і цукор, замісіть густе тісто.
- Поділіть тісто на дві частини. До однієї додайте какао та замішайте.
- Поділіть світле та темне тісто на 2 частини. Загорніть у харчову плівку та відправте у морозильну камеру на 2 години.
- Тим часом збийте блендером масло. Потім всипте цукор та поступово введіть жовтки. Після цього додайте сир.
- Окремо збийте білки з цукром до густої піни, додайте їх до сиру та перемішайте ложкою. До маси додайте цедру з половини лимона та ванільний пудинг. Перемішайте.
- На дно форми застеліть пергамент та натріть на терці одну частину світлого тіста та одну частину темного. Вилийте сирну масу та розрівняйте.
- Зверху натріть на терці ще 2 частини тіста. Відправте у духовку, розігріту до 200 градусів, на 1 годину.